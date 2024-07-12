Стало известно, сколько россиян скрывают от начальства подработку

Главной причиной не говорить о подработке является боязнь, что станет больше задач на работе. Так ответили 37% участников опроса. По 23% боятся осуждения со стороны коллег и сокращения заработной платы. У 15% не разрешено совмещать основную рабочую деятельность с подработкой, а 12% и вовсе боятся увольнения.