Регуляторы склоняются к закрытию экспорта бензина в августе

ФАС предложила не продлевать разрешение на экспорт бензина в августе, сообщили «Ъ» источники. По их словам, позиция была высказана на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под председательством профильного вице-премьера Александра Новака 8 июля. Собеседники «Ъ» утверждают, что господин Новак поддержал позицию службы.
В ФАС подтвердили «Ъ», что поддерживают возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается, напомнили там. «Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом НПЗ, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей», — считают в ФАС. В Минэнерго и секретариате Александра Новака вопрос не стали комментировать.
«Решение будет приниматься, исходя из объема запасов и ситуации на рынке».
В 2024 году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август. В марте ряд крупнейших российских заводов пострадали от атак дронов, что привело к сокращению выпуска бензина. Применяемый с марта запрет на экспорт позволил избежать дефицита топлива, и после восстановления нефтепереработки правительство решило смягчить эмбарго. В первый раз вывоз топлива был разрешен с 20 мая по конец июня, а затем — до конца июля. Такое право у правительства остается и на август.
Предложение ФАС сделано на фоне продолжающегося увеличения биржевых цен на бензин, которые в июле обновили максимумы за 2024 год. В четверг, 11 июля, АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ подорожали на 0,7% и 1,3%, до 56,06 тыс. и 68,85 тыс. руб. за тонну соответственно. Собеседники «Ъ» говорят, что цены растут в условиях снижения продаж топлива нефтекомпаниями и роста спроса.
Вопреки действующему разрешению на экспорт, за первую треть июля среднесуточные поставки бензина за рубеж сократились вдвое относительно среднего уровня июля прошлого года. Минэнерго оценивало среднесуточные отгрузки топлива на внутренний рынок в течение пяти дней июля в 106 тыс. тонн, что соответствует прошлогоднему уровню. Регуляторы рассчитывают, что нефтекомпании продолжат увеличивать производство топлива, но в августе спрос в условиях разгара сезона отпусков продолжит расти.
Скорее всего, сигналы по возвращению запрета на экспорт означают, что удерживание цен на бензин настолько важная задача для властей, что даже образующийся избыток бензина не изменит курс на ручное управление рынком, считает Виктор Катона из Kpler. Опасения насчет способности российских НПЗ удовлетворить летний пиковый спрос практически отпали в связи с продолжающимся ростом переработки и редкими случаями атак дронов на заводы, добавляет он. Даже по признанию Минэнерго, продолжает аналитик, запасы бензина в норме, а с выходом Нижегородского НПЗ на максимум переработки и окончанием ремонтов запасы могут начать расти, несмотря на высокий уровень внутреннего спроса.