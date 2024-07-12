Регуляторы склоняются к закрытию экспорта бензина в августе

В 2024 году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август. В марте ряд крупнейших российских заводов пострадали от атак дронов, что привело к сокращению выпуска бензина. Применяемый с марта запрет на экспорт позволил избежать дефицита топлива, и после восстановления нефтепереработки правительство решило смягчить эмбарго. В первый раз вывоз топлива был разрешен с 20 мая по конец июня, а затем — до конца июля. Такое право у правительства остается и на август.