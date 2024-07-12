Психолог назвал несколько признаков шопоголизма

Причины тяги человека к постоянным покупкам чаще всего кроются в детстве.
«Те, кто испытывали нужду в еде или красивой одежде, стараются скомпенсировать этот недостаток потом, когда у них появляются определённые финансовые возможности. И в этом нет ничего плохого, если подобная страсть не носит признаков ненасытности и бесконтрольности», — утверждает эксперт.
Как отличить шопоголика?
- Шопоголиков отличает спонтанность покупок.
- Они берут то, что надо и не надо, но может когда-то понадобиться.
- Они делают запасы «на чёрный день».
«Шопоголики любят совершать покупки вместе со знакомыми. В процессе шопинга они общаются, обсуждая всё, что угодно. В этом случае сами покупки носят скорее характер ритуала, нежели необходимости», — объясняет психолог.
Побороть в себе тягу к приобретательству можно: главное — проблему необходимо осознать. Разобраться в себе и выяснить причины такого поведения. А затем уже подумать, какими ещё способами можно удовлетворить актуальную потребность.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева