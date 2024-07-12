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Психолог назвал несколько признаков шопоголизма

Шопоголизм — это не болезнь, а способ человека борьбы со стрессом. У диетологов есть такое понятие: «заедать проблему». Неумеренное, маниакальное приобретение чего-либо — одна из разновидностей такого «заедания», рассказал психолог Дмитрий Синарев.

Источник: РИА "Новости"

Причины тяги человека к постоянным покупкам чаще всего кроются в детстве.

«Те, кто испытывали нужду в еде или красивой одежде, стараются скомпенсировать этот недостаток потом, когда у них появляются определённые финансовые возможности. И в этом нет ничего плохого, если подобная страсть не носит признаков ненасытности и бесконтрольности», — утверждает эксперт.

Как отличить шопоголика?

  • Шопоголиков отличает спонтанность покупок.
  • Они берут то, что надо и не надо, но может когда-то понадобиться.
  • Они делают запасы «на чёрный день».

Поход по магазинам — это ещё и способ борьбы с одиночеством.

«Шопоголики любят совершать покупки вместе со знакомыми. В процессе шопинга они общаются, обсуждая всё, что угодно. В этом случае сами покупки носят скорее характер ритуала, нежели необходимости», — объясняет психолог.

Побороть в себе тягу к приобретательству можно: главное — проблему необходимо осознать. Разобраться в себе и выяснить причины такого поведения. А затем уже подумать, какими ещё способами можно удовлетворить актуальную потребность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева