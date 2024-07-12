Психолог назвал несколько признаков шопоголизма

«Те, кто испытывали нужду в еде или красивой одежде, стараются скомпенсировать этот недостаток потом, когда у них появляются определённые финансовые возможности. И в этом нет ничего плохого, если подобная страсть не носит признаков ненасытности и бесконтрольности», — утверждает эксперт.