Популярность внесудебного банкротства среди россиян выросла в пять раз

Большинство начатых дел (60%) приходится на пенсионеров и получателей пособий. Для этих категорий должников доступ к внесудебной процедуре был упрощён с 3 ноября 2023 года. Теперь они могут инициировать собственное банкротство через МФЦ через год после начала исполнительного производства (ранее это было невозможно из-за наличия регулярных платежей от государства). Кроме того, для всех был расширен диапазон долга, позволяющего запустить внесудебное банкротство: теперь он составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей (ранее — от 50 тысяч до 500 тысяч рублей).