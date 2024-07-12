Популярность внесудебного банкротства среди россиян выросла в пять раз

Темпы роста судебных банкротств продолжают снижаться: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было признано несостоятельными 162,9 тысячи граждан и индивидуальных предпринимателей, в этом году количество таких случаев сократилось на 53%. Всего за время существования механизма личного банкротства (с октября 2015 года) суды признали несостоятельными 1,29 миллиона граждан и ИП.
Количество обращений за внесудебным банкротством через многофункциональные центры (МФЦ) растёт. По статистике, 92% обращений оказываются успешными, и процедура запускается. Годом ранее процент успешных обращений был ниже — всего 70%. За отчётный период стартовало 25 325 процедур, что в 4,9 раза больше, чем в первом полугодии 2023 года.
Большинство начатых дел (60%) приходится на пенсионеров и получателей пособий. Для этих категорий должников доступ к внесудебной процедуре был упрощён с 3 ноября 2023 года. Теперь они могут инициировать собственное банкротство через МФЦ через год после начала исполнительного производства (ранее это было невозможно из-за наличия регулярных платежей от государства). Кроме того, для всех был расширен диапазон долга, позволяющего запустить внесудебное банкротство: теперь он составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей (ранее — от 50 тысяч до 500 тысяч рублей).
С сентября 2020 года по март 2024 года было начато 54 772 внесудебных процедуры с общей суммой долга 23,84 миллиарда рублей. Из них завершены 29 174 процедуры, общая сумма долга по которым составила 10,94 миллиарда рублей.
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Виктория Воропаева