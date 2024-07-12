Ozon открывает продажи российских легкомоторных авиационных средств, стартовая цена — 9,7 млн рублей

Заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Первого ОКБ Артём Кочергин рассказал «Коммерсанту», что ежегодно в Таганроге производится 12−15 самолетов СП-30. Если спрос будет высоким, то производство можно увеличить до 48 самолётов в год и более.