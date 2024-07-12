Ozon открывает продажи российских легкомоторных авиационных средств, стартовая цена — 9,7 млн рублей

Ozon запускает продажу отечественных легкомоторных самолетов, стоимостью от 9 миллионов рублей. Производители надеются, что это увеличит интерес к малой авиации. Клиент будет оплачивать покупку банковской картой, выбирать время и место доставки.
После заключения договора купли-продажи продавец самолёта подает документы на передачу права собственности в Росавиацию. Затем самолёт доставляют в указанное место в согласованные с покупателем сроки. Для покупки клиенту необходимо заранее найти аэродром для базирования самолёта.
Эксперты считают, что основными покупателями могут стать компании, занимающиеся авиахимработами. Однако массовый спрос на такие самолёты ограничен из-за запретов на полеты в некоторых регионах, недостатка аэродромов и высокой стоимости обслуживания самолетов.
Заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Первого ОКБ Артём Кочергин рассказал «Коммерсанту», что ежегодно в Таганроге производится 12−15 самолетов СП-30. Если спрос будет высоким, то производство можно увеличить до 48 самолётов в год и более.
Компании в сфере оказания авиахимработ традиционно работают на отечественной технике из-за более низкой стоимости обслуживания. Сейчас в России менее десяти производителей сверхлёгких воздушных судов, готовых поставлять технику в рынок. Развитие рынка сдерживается не столько дефицитом самолётов, сколько регуляторной политикой, высокой стоимостью эксплуатации самолётов, нехваткой аэродромов и дорогим получением пилотского удостоверения.
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Виктория Воропаева