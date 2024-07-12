Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму

«Первое — это компонента, зависящая от структурных и поведенческих особенностей. И в пандемию, и в начале 2022 года мы видели резкий отток средств населения в наличность, которые так до конца и не компенсировались. Мы ждали, когда этот навес наличности стерилизуется, и вот, кажется, первый год, когда мы это выраженно видим. Возможно, этот эффект наблюдается сейчас. А второе — это реакция на высокие процентные ставки. Рост ключевой ставки не обязательно стимулирует именно отток из наличности в депозиты, но, похоже, такой период начался. Это наметилось с третьего квартала 2023 года», — отмечает эксперт.