Новая кабала для США: как ФРС уберечься от дефолта по госдолгу

Джером Пауэлл второй раз с начала года публично выступил с заявлением об ошибочной бюджетной политики и госдолге США. Его призывы остановить безудержные займы на рынке участились по мере приближения ноябрьских выборов президента в США.
Президент Джо Байден и его соперник Дональд Трамп в своих предвыборных программах дают обещания о новых тратах и льготах, и в ФРС решили заранее предупредить победителя выборов по проблеме, независимо от того, кто займет президентское кресло.
«Сегодня США имеют самый большой государственный долг в истории. По состоянию на 2024 год отношение госдолга к ВВП в США выше даже, чем в годы Второй мировой войны», — рассказала к.э.н., и. о. зав. кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По данным правительства США, размер федерального долга по состоянию на 5 июля 2024 года составляет 34,85 трлн долларов.
По оценке Бюджетного управления Конгресса, госдолг США почти сравнялся с размером экономики страны, которая остается пока еще крупнейшей в мире. Дефицит бюджета США достигнет 1,9 трлн долларов в этом году и 2,9 трлн долларов в 2034 году. За этот период госдолг вырастет в 1,4 раза до более чем 50 трлн долларов. Из-за высоких ставок на рынке, где занимает Минфин США через размещение казначейских облигаций, обслуживание госдолга уже превысило 10% расходов бюджета США.
В итоге сокращаются расходы на другие национальные приоритеты.
«Такая долговая политика может привести к снижению качества жизни граждан. Поэтому без изменения подхода к управлению госдолгом уже не обойтись», — считает экономист.
«Федеральное правительство США находится на неустойчивом фискальном пути. И это просто означает, что долг растет быстрее, чем экономика. Так что это неустойчиво», — считает глава ФРС США.
Тем временем, доходности по госдолгу США не снижаются. Это реакция рынков на действия американского регулятора. ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок: для этого инфляция в стране недостаточно быстро снижается, заявил Пауэлл 9 июля в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.
Пути выхода
По мнению инвестиционного стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова, рост госдолга в США связан прежде всего с необходимостью финансирования растущего дефицита бюджета. Поэтому сдержать рост госдолга можно лишь через сокращение дефицита бюджета. Это первый путь.
«Так как существенное сокращение госрасходов проблематично, то одним из возможных решений может быть такая непопулярная мера как рост налогов. В США, например, компании технологического сектора имеют относительно небольшую налоговую нагрузку и ее можно теоретически повысить», — считает стратег.
Также полагает и Светлана Фрумина — США в такой ситуации может либо повышать налоги, либо сокращать расходы.
Еще один путь — денежная эмиссия под выкуп предыдущих выпусков казначейских облигаций. «Технически правительство США может в очередной раз прибегнуть к печатному станку», — допускает Светлана Фрумина.
Также, по ее мнению, сократить негативное влияние от повышения государственного долга может превышающий темп роста ВВП. Однако по данным ФРС за последнее десятилетие размер государственного долга вырос на 86%, в то время как ВВП увеличился на 63%.
Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов назвал еще один путь выхода страны из долгового тупика. «Нужно отказываться от байденомики — это чрезмерные соцрасходы, “раздача денег”, которую проводят власти во время президентства Байдена», — считает экономист.
Будет ли дефолт
Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов считает, что США не объявят дефолт. «Система финансирования и формирования госдолга США выстроена таким образом, что этот процесс может длиться до бесконечности», — отметил он.
Но при этом, по мнению экономиста могут быть негативные побочные последствия. «Несомненно они будут, потому что рост госдолга не может пройти незаметно и безболезненно для экономики США и для мировой экономики, учитывая роль США и доллара в мировой экономике», — подчеркнул Лазарь Бадалов.
«Для США крайне важно продавать свой долг инвесторам. Но более высокий уровень долга ставит под сомнение способность США выполнять свои обязательства», — предупредила Светлана Фрумина.
Как пояснил Лазарь Бадалов, стоимость обслуживания госдолга США раньше была почти нулевой — процентные ставки также были около нулевые, а сейчас — около 5%. Поэтому, по его мнению, глава ФРС обеспокоен. США обслуживают свой долг в почти 35 трлн долларов под 5% годовых — «это колоссальная сумма, которая ежегодно поглощается из бюджета США».
Кроме этого, вложения в госдолг США утратили свой безрисковый авторитет. «Сегодня этот геополитический фактор изменил расстановку сил, и доллар США стал рискованным активом, — напомнил экономист. — Снизить процентные ставки ФРС сейчас не получится, потому что остается высокая инфляция, а инвесторы хотят премии за риск».
По его прогнозу, в ближайшие полтора-два года США придется жить в условиях высоких ставок и высокого растущего госдолга.
«Если правительство не примет мер по сдерживанию долга инвесторы могут отказаться от покупки казначейских облигаций США и не будут рассматривать его, как один из надежных видов активов. Но пока этого не происходит, и Казначейство США получает заявки на покупку облигаций в разы выше их реального выпуска», — отметила Светлана Фрумина.
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