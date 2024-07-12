Новая кабала для США: как ФРС уберечься от дефолта по госдолгу

По оценке Бюджетного управления Конгресса, госдолг США почти сравнялся с размером экономики страны, которая остается пока еще крупнейшей в мире. Дефицит бюджета США достигнет 1,9 трлн долларов в этом году и 2,9 трлн долларов в 2034 году. За этот период госдолг вырастет в 1,4 раза до более чем 50 трлн долларов. Из-за высоких ставок на рынке, где занимает Минфин США через размещение казначейских облигаций, обслуживание госдолга уже превысило 10% расходов бюджета США.