Мелитопольская черешня стала первым зарегистрированным брендом новых регионов РФ

Эта ягода известна своими уникальными вкусовыми качествами. Она содержит много витаминов и полезных веществ, например, цинк, магний, витамины В и С.
«Сегодня наступает новый этап подъема родных территорий. Их жители, организации и предприятия могут наравне с другими субъектами Российской Федерации регистрировать объекты интеллектуальной собственности. Статус регионального бренда помогает местным производителям продвигать свои товары на российском рынке. Оценить преимущества такого маркетинга теперь сможет Мелитопольская черешня — известная и любимая с детства ягода», — заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Несмотря на то что патент получен только сейчас, «Мелитопольская черешня» известна уже более ста лет. Существует 12 сортов мелитопольской черешни: четыре раннего созревания («Валерий Чкалов», «Бигарро Бурлат», «Сказка», «Эра»), два среднего («Талисман», «Темпорион») и шесть позднего («Мелитопольская черная», «Крупноплодная», «Анонс», «Удивительная», «Любимица Туровцева», «Лапинс»).
Регистрация бренда поможет поддерживать высокое качество продукции и способствовать интеграции региона в экономическое и культурное пространство страны.