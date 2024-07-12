Мелитопольская черешня стала первым зарегистрированным брендом новых регионов РФ

Несмотря на то что патент получен только сейчас, «Мелитопольская черешня» известна уже более ста лет. Существует 12 сортов мелитопольской черешни: четыре раннего созревания («Валерий Чкалов», «Бигарро Бурлат», «Сказка», «Эра»), два среднего («Талисман», «Темпорион») и шесть позднего («Мелитопольская черная», «Крупноплодная», «Анонс», «Удивительная», «Любимица Туровцева», «Лапинс»).