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Матвиенко сообщила об идее расчетно-платежной платформы БРИКС

В рамках БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу BRICS Bridge. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарной сессии десятого Парламентского форума БРИКС в пятницу 12 июля.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время Министерство финансов РФ и Центробанк вместе с зарубежными партнерами готовят доклад лидерам стран БРИКС о том, как можно усовершенствовать международную валютно-финансовую систему.

«Результатом проработки доклада может стать создание многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge, которая поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот. При этом могут использоваться цифровые валюты центральных банков стран объединения, курс которых будет привязан к стоимости национальных валют», — пояснила Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что платформа будет децентрализованной, то есть ни один из участников не сможет ограничивать действия остальных.

Если в БРИКС утвердят инициативу России, то от стран БРИКС потребуется скоординировать законодательную работу по введению в оборот национальной цифровой валюты и ее использованию в трансграничных расчетах, добавила политик.

Также Матвиенко заверила коллег, что Россия будет вместе с зарубежными партнерами наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций.

Она напомнила, что в условиях санкций Россия уже накопила значительный опыт развития торговли с дружественными странами в национальных валютах. «Всего же в расчетах с дружественными странами наша страна увеличила использование национальных валют уже до 75 процентов», — добавила спикер верхней палаты российского парламента.

Накануне председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что суверенные страны мира, в первую очередь участники БРИКС, начинают отказываться от расчетов в долларах при экспортно-импортных операциях. Американскую валюту он назвал «токсичной».

Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 11—12 июля. Его основная тема — роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Зарубежные участники форума — парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, Эфиопии, ЮАР, а также государств-участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В первый день работы форума был подписан Протокол к Меморандуму о взаимопонимании, в пятницу планируется принять совместную декларацию.