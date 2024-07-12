Матвиенко сообщила об идее расчетно-платежной платформы БРИКС

Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 11—12 июля . Его основная тема — роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Зарубежные участники форума — парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, Эфиопии, ЮАР, а также государств-участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В первый день работы форума был подписан Протокол к Меморандуму о взаимопонимании, в пятницу планируется принять совместную декларацию.