Матвиенко сообщила об идее расчетно-платежной платформы БРИКС

В настоящее время Министерство финансов РФ и Центробанк вместе с зарубежными партнерами готовят доклад лидерам стран БРИКС о том, как можно усовершенствовать международную валютно-финансовую систему.
Спикер Совфеда отметила, что платформа будет децентрализованной, то есть ни один из участников не сможет ограничивать действия остальных.
Если в БРИКС утвердят инициативу России, то от стран БРИКС потребуется скоординировать законодательную работу по введению в оборот национальной цифровой валюты и ее использованию в трансграничных расчетах, добавила политик.
Также Матвиенко заверила коллег, что Россия будет вместе с зарубежными партнерами наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций.
Она напомнила, что в условиях санкций Россия уже накопила значительный опыт развития торговли с дружественными странами в национальных валютах. «Всего же в расчетах с дружественными странами наша страна увеличила использование национальных валют уже до 75 процентов», — добавила спикер верхней палаты российского парламента.
Накануне председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что суверенные страны мира, в первую очередь участники БРИКС, начинают отказываться от расчетов в долларах при экспортно-импортных операциях. Американскую валюту он назвал «токсичной».
Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге