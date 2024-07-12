Каким будет курс рубля с 15 по 21 июля 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по биржевому курсу юаня на будущую неделю — 11,8−12,1, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 87,5−89,5. Ожидаем, что факторы поддержки и давления продолжат балансировать друг друга. С середины месяца экспортеры могут начать продавать дополнительные объемы валюты, готовясь к налоговому периоду. Кроме того, доллар понес заметные потери к другим валютам после выхода позитивной июньской статистики по темпам роста потребительских цен в США: индекс DXY опустился к уровню месячной давности ниже 104 п. С другой стороны, по мере налаживания новых товарно-платежных каналов может постепенно восстанавливаться спрос на инвалюту со стороны отечественных импортеров.