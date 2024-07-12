Каким будет курс рубля с 15 по 21 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в пятницу торговался волатильно. Индекс Мосбиржи открылся в плюсе и дотянулся до 3022 п., после спикировал в район 2960 п., а ближе к концу дня вновь подобрался ближе к 3000 п.
Продажи моментами усиливались несмотря на относительную слабость рубля и ценовой рост нефти. Среди основных факторов давления — ожидания повышения ЦБ ключевой ставки. Локально мог также сказаться фактор пятницы, когда инвесторы продают часть акций или откладывают покупки ценных бумаг на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные.
Внешний фон в конце недели был нейтральным, мировые индексы показывали сдержанную динамику. Данные по торговому балансу КНР вышли смешанными — экспорт в июне рос самыми быстрыми темпами за 15 месяцев, а вот импорт неожиданно упал на фоне слабого внутреннего спроса.
Блок важной китайской макростатистики, в том числе оценка ВВП за II квартал, объем промпроизводства и уровень безработицы, может задать тон общерыночным настроениям на старте будущей недели. Евростат в понедельник опубликует данные по объему промышленного производства за май. В США в рамках стартовавшего сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят Goldman Sachs, BlackRock. На российском рынке возобновятся торги акциями ВТБ после обратного сплита.
Если рубль не начнет укрепляться, а нефть как минимум сохранит текущие ценовые позиции, индекс Мосбиржи может продвинуться в направлении 3100 п. Прогноз на 15 июля — 2975−3100 п.
Наш прогноз по биржевому курсу юаня на будущую неделю — 11,8−12,1, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 87,5−89,5. Ожидаем, что факторы поддержки и давления продолжат балансировать друг друга. С середины месяца экспортеры могут начать продавать дополнительные объемы валюты, готовясь к налоговому периоду. Кроме того, доллар понес заметные потери к другим валютам после выхода позитивной июньской статистики по темпам роста потребительских цен в США: индекс DXY опустился к уровню месячной давности ниже 104 п. С другой стороны, по мере налаживания новых товарно-платежных каналов может постепенно восстанавливаться спрос на инвалюту со стороны отечественных импортеров.
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