Как сворачивание льготных программ отразится на девелоперах

«Семейная ипотека» в изначальных условиях завершилась 1 июля 2024 года, однако уже принято принципиальное решение о продлении программы до 2030 года. Если раньше в рамках программы выдавался кредит под 6% на покупку квартиры в новостройке, дома с участком, а также на его строительство, на приобретение вторички в сельских поселениях в ДФО для всех семей с детьми, теперь прежняя ставка в 6% будет работать для семей с детьми до 6 лет при условии отсутствия уже выданных ранее кредитов на жилье.