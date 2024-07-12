Индия может стать второй по величине экономикой в мире к 2031 году

Выступая в Национальной академии управления им. Лала Бахадура Шастри в Массури, Патра также отметил, что правительство делает упор на макроэкономическую и финансовую стабильность, это важно для выхода индийской рупии на международный уровень. Он добавил, что RBI прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 4,5% в 2024—2025 годах и 4,1% в 2025—2026 годах.