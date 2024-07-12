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Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,36−0,63%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу показал повышенную волатильность. Индекс Мосбиржи открылся в плюсе и дотянулся до 3 022 пунктов, после спикировал в район 2 960 пунктов.

Источник: Reuters

По итогам основной сессии рублевый индикатор уменьшился на 0,63%, до 2 973,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1 067,47 пункта. Курс юаня вырос на 0,018%, до 11,97 рубля.

«Продажи в пятницу моментами усиливались, несмотря на относительную слабость рубля и ценовой рост нефти. Среди основных факторов давления — ожидания повышения ЦБ ключевой ставки. Локально мог также сказаться фактор пятницы, когда инвесторы продают часть акций или откладывают покупки ценных бумаг на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

Внешний фон в конце недели был нейтральным, мировые индексы показывали сдержанную динамику. «Данные по торговому балансу КНР вышли смешанными — экспорт в июне рос самыми быстрыми темпами за 15 месяцев, а вот импорт неожиданно упал на фоне слабого внутреннего спроса», — добавил эксперт.

Рынок акций.

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции «Совкомфлота» (+0,79%), котировки ПИК (+0,68%), бумаги «Полюса» (+0,68%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (+0,54% и +0,32%), бумаги «Газпром нефти» (+0,5%) и котировки Solidcore (+0,29%).

«Акции “Совкомфлота” остаются одной из немногих интересных дивидендных историй за 2023 год с доходностью почти 10% и будут торговаться с выплатами по следующий четверг включительно», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

Бумаги «Полюса» и Solidcore продолжал поддерживать рост цен на золото, которые в пятницу вновь стремились к верхней границе среднесрочного диапазона $2 285 — 2 455 за унцию после публикации вчерашних данных о большем, нежели ожидалось, замедлении потребительской инфляции США в июне.

При этом в акции «Татнефти», очевидно, начинают возвращаться покупки на ожиданиях выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года. «Газпром нефть» тем временем может стать одной из наиболее привлекательных дивидендных историй уже за девять месяцев 2024 года.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции «Башнефти» (-14,18% и −12,61% соответственно), котировки банка «Санкт-Петербург» (-4,46%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-3,53% и −3,11%), бумаги «Россетей» (-3,39%).

Акции Башнефти шли вниз после дивидендной отсечки за 2023 год. Бумаги банка «Санкт-Петербург» упали после данных о снижении чистой прибыли кредитора в I полугодии 2023 года по РСБУ на 11,7% год к году, до 24,9 млрд рублей, а во II квартале — на 21,7% год к году, до 10,5 млрд рублей, что ограничивает в том числе ожидания по полугодовым дивидендам, пояснила Кожухова.

Прогноз.

Если рубль не начнет укрепляться, а нефть как минимум сохранит текущие ценовые позиции, индекс Мосбиржи может продвинуться в направлении 3 100 пунктов, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 15 июля — 2 975 — 3 100 пунктов, по биржевому курсу юаня — 11,8−12,1 рубля, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 87,5−89,5 рубля.

По ожиданиям Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 2 900 — 3 000 пунктов, доллар может показать колебания в диапазоне 87−90 рублей, евро — в коридоре 94−97 рублей, юань — в коридоре 12−12,3 рубля.

Блок важной китайской макростатистики, в том числе оценка ВВП за II квартал, объем промпроизводства и уровень безработицы, может задать тон общерыночным настроениям на старте будущей недели, считает Бахтин. Евростат в понедельник опубликует данные по объему промышленного производства за май. В США в рамках стартовавшего сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят Goldman Sachs, BlackRock. На российском рынке возобновятся торги акциями ВТБ после обратного сплита.