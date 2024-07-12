Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,36−0,63%

По итогам основной сессии рублевый индикатор уменьшился на 0,63%, до 2 973,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1 067,47 пункта. Курс юаня вырос на 0,018%, до 11,97 рубля.
«Продажи в пятницу моментами усиливались, несмотря на относительную слабость рубля и ценовой рост нефти. Среди основных факторов давления — ожидания повышения ЦБ ключевой ставки. Локально мог также сказаться фактор пятницы, когда инвесторы продают часть акций или откладывают покупки ценных бумаг на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Внешний фон в конце недели был нейтральным, мировые индексы показывали сдержанную динамику. «Данные по торговому балансу КНР вышли смешанными — экспорт в июне рос самыми быстрыми темпами за 15 месяцев, а вот импорт неожиданно упал на фоне слабого внутреннего спроса», — добавил эксперт.
Рынок акций.
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции «Совкомфлота» (+0,79%), котировки ПИК (+0,68%), бумаги «Полюса» (+0,68%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (+0,54% и +0,32%), бумаги «Газпром нефти» (+0,5%) и котировки Solidcore (+0,29%).
«Акции “Совкомфлота” остаются одной из немногих интересных дивидендных историй за 2023 год с доходностью почти 10% и будут торговаться с выплатами по следующий четверг включительно», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Бумаги «Полюса» и Solidcore продолжал поддерживать рост цен на золото, которые в пятницу вновь стремились к верхней границе среднесрочного диапазона $2 285 — 2 455 за унцию после публикации вчерашних данных о большем, нежели ожидалось, замедлении потребительской инфляции США в июне.
При этом в акции «Татнефти», очевидно, начинают возвращаться покупки на ожиданиях выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года. «Газпром нефть» тем временем может стать одной из наиболее привлекательных дивидендных историй уже за девять месяцев 2024 года.
Акции Башнефти шли вниз после дивидендной отсечки за 2023 год. Бумаги банка «Санкт-Петербург» упали после данных о снижении чистой прибыли кредитора в I полугодии 2023 года по РСБУ на 11,7% год к году, до 24,9 млрд рублей, а во II квартале — на 21,7% год к году, до 10,5 млрд рублей, что ограничивает в том числе ожидания по полугодовым дивидендам, пояснила Кожухова.
Прогноз.
Если рубль не начнет укрепляться, а нефть как минимум сохранит текущие ценовые позиции, индекс Мосбиржи может продвинуться в направлении 3 100 пунктов, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 15 июля — 2 975 — 3 100 пунктов, по биржевому курсу юаня — 11,8−12,1 рубля, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 87,5−89,5 рубля.
По ожиданиям Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 2 900 — 3 000 пунктов, доллар может показать колебания в диапазоне 87−90 рублей, евро — в коридоре 94−97 рублей, юань — в коридоре 12−12,3 рубля.
Блок важной китайской макростатистики, в том числе оценка ВВП за II квартал, объем промпроизводства и уровень безработицы, может задать тон общерыночным настроениям на старте будущей недели, считает Бахтин. Евростат в понедельник опубликует данные по объему промышленного производства за май. В США в рамках стартовавшего сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят Goldman Sachs, BlackRock. На российском рынке возобновятся торги акциями ВТБ после обратного сплита.