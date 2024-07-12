Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,36−0,63%

Акции Башнефти шли вниз после дивидендной отсечки за 2023 год. Бумаги банка «Санкт-Петербург» упали после данных о снижении чистой прибыли кредитора в I полугодии 2023 года по РСБУ на 11,7% год к году, до 24,9 млрд рублей, а во II квартале — на 21,7% год к году, до 10,5 млрд рублей, что ограничивает в том числе ожидания по полугодовым дивидендам, пояснила Кожухова.