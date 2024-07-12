Фармкомпания «Промомед» провела IPO по верхней границе диапазона

Торги акциями начнутся 12 июля под тикером PRMD. Бумаги включены во второй котировальный список Московской биржи. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд руб. Крупнейший акционер эмитента по результатам IPO сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. «Размещение привлекло интерес со стороны различных групп инвесторов. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения», — говорится в релизе.