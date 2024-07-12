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Фармкомпания «Промомед» провела IPO по верхней границе диапазона

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» провела первичное публичное размещение акций (IPO) по верхней границе диапазона — 375−400 за акцию. В итоге компания привлекла 6 млрд. руб. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации, следует из заявления компании.

Источник: Freepik

Торги акциями начнутся 12 июля под тикером PRMD. Бумаги включены во второй котировальный список Московской биржи. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд руб. Крупнейший акционер эмитента по результатам IPO сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. «Размещение привлекло интерес со стороны различных групп инвесторов. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения», — говорится в релизе.

Компания «Промомед» была основана в 1952 году в Саранске. В структуру предприятия входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик».