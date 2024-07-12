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Мишустин рассказал о росте российской экономики существенно выше прогнозов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российская экономика растет значительно более высокими темпами, чем предсказывалось в прогнозах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Если мы возьмем статистику за пять месяцев, то валовый внутренний продукт прибавил пять процентов к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, несмотря на все попытки нам помешать», — сказал он.

По словам премьера, в стране наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего за счет роста частных доходов. Но этот же фактор сказывается на росте инфляции, отметил Мишустин.

«По состоянию на 1 июля она составила 4,5 процента с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься, от этого зависит уровень жизни наших граждан», — призвал глава правительства.

Он подчеркнул, что нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию и при необходимости оперативно корректировать план действий в этой сфере во взаимодействии с Центробанком.

В мае Росстат сообщил, что в первом квартале рост ВВП ускорился до 5,4 процента в годовом выражении (в четвертом квартале 2023-го было 4,9 процента). По итогам года Минэкономразвития ожидает роста показателя на 2,8 процента, а Центробанк прогнозирует 2,5−3,5 процента.