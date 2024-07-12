Девелопер заявила о дефиците квартир с раздельной кухней

Распределение предложения лотов с разными типами планировки существенно разнится в зависимости от класса жилья. Классические планировки стали дефицитным продуктом в массовом сегменте (19%), бизнес-классе (22%). Чаще раздельные кухни встречаются в премиум-классе, но все равно этот тип помещений в премиальных проектах не преобладает (38%). «Классика» доминирует только в элитном сегменте (72%)", — подчеркнула девелопер.