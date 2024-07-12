Число банкротств компаний за первое полугодие 2024 года увеличилось на 40%

В среднем в первом полугодии 2024 года кредиторам удалось вернуть всего 9,1% долга из 1,51 трлн рублей. Это меньше, чем в прошлом году (7,8% из 1,09 трлн рублей). Больше всего удалось вернуть залоговым кредиторам: в среднем 25,8% от размера долга. Доля дел, где кредиторы не получили ничего, практически не изменилась и составляет 55% ви 56% в сравниваемых периодах.