Число банкротств компаний за первое полугодие 2024 года увеличилось на 40%

Среди иностранных юридических лиц было 13 случаев признания банкротами в 2024 году, по сравнению с шестью в 2022 и 2023 годах. Это произошло после того, как Верховный суд РФ разрешил российским судам вводить процедуру банкротства в отношении таких лиц.
Согласно статистике, количество корпоративных банкротств постепенно сокращается. По итогам первого квартала 2024 года темп прироста составил 53%, а во втором квартале — чуть менее 30%. Эту тенденцию может поддержать закон ФЗ-107, принятый в конце мая текущего года. Он повысил минимальную сумму долга, необходимую для инициирования процедуры банкротства юридических лиц, с 300 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.
Налоговые органы стали чаще инициировать дела о несостоятельности компаний. В январе-июне 2024 года ФНС стала заявителем в 26,4% дел, в то время как в первом полугодии 2023 года этот показатель составлял 12%. При этом кредиторы по-прежнему являются основными инициаторами банкротств.
В среднем в первом полугодии 2024 года кредиторам удалось вернуть всего 9,1% долга из 1,51 трлн рублей. Это меньше, чем в прошлом году (7,8% из 1,09 трлн рублей). Больше всего удалось вернуть залоговым кредиторам: в среднем 25,8% от размера долга. Доля дел, где кредиторы не получили ничего, практически не изменилась и составляет 55% ви 56% в сравниваемых периодах.
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Виктория Воропаева