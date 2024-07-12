Цены на новые автомобили выросли на 14% за полгода

По результатам исследования, средняя стоимость нового легкового автомобиля в России, рассчитанная с учетом доли рынка, выросла на 14% по сравнению с прошлым годом и в первом полугодии 2024 года составила 3,16 миллиона рублей.
Во второй половине года ожидается дальнейший рост цен на автомобили. Однако пока сложно сказать, превысят ли они пиковые значения 2023 года, когда средняя стоимость автомобиля достигала 4,05−4,06 миллиона рублей. Об этом сообщила Татьяна Арабаджи, директор НАПИ. Она напомнила, что с 1 июля Центральный банк установил надбавки к коэффициентам риска по выдаче автокредитов тем, у кого показатель долговой нагрузки превышает 50%.
Исполнительный директор «Автостата», Сергей Удалов, считает, что на цены в первом полугодии влияли изменения правил начисления ввозной таможенной пошлины на автомобили из стран ЕАЭС, которые были введены с 1 апреля. После этого произошла небольшая коррекция в меньшую сторону, но сейчас розничные цены снова растут в ожидании роста ключевой ставки.
«АвтоВАЗ» с начала года увеличил цены в среднем только на 3%. Представитель компании не исключил, что стоимость автомобилей Lada может быть повышена в пределах уровня инфляции в августе или сентябре.
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Виктория Воропаева