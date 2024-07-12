Цены на новые автомобили выросли на 14% за полгода

Во второй половине года ожидается дальнейший рост цен на автомобили. Однако пока сложно сказать, превысят ли они пиковые значения 2023 года, когда средняя стоимость автомобиля достигала 4,05−4,06 миллиона рублей. Об этом сообщила Татьяна Арабаджи, директор НАПИ. Она напомнила, что с 1 июля Центральный банк установил надбавки к коэффициентам риска по выдаче автокредитов тем, у кого показатель долговой нагрузки превышает 50%.