Центробанк с 15 июля изменит параметры валютных свопов

По юаням для расчета своп-разницы ставка устанавливается в размере O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 5,5 процентного пункта. По рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки ЦБ, уменьшенной на один процентный пункт.
«Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте “валютный своп” и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование», — говорится в сообщении ЦБ.
В январе 2023 года ЦБ анонсировал запуск нового инструмента по предоставлению юаней — сделки «своп» по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на один день. Инструмент предназначен для ограничения волатильности ставок денежного рынка на случай, если на нем возникнет временный дисбаланс. Параметры валютных свопов в последний раз менялись в марте 2023 года.