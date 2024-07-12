Центробанк с 15 июля изменит параметры валютных свопов

В январе 2023 года ЦБ анонсировал запуск нового инструмента по предоставлению юаней — сделки «своп» по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на один день. Инструмент предназначен для ограничения волатильности ставок денежного рынка на случай, если на нем возникнет временный дисбаланс. Параметры валютных свопов в последний раз менялись в марте 2023 года.