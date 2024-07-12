Банки РФ подняли ставки по вкладам из-за возможного повышения ключевой ставки ЦБ

Банк «Санкт-Петербург» с 5 июля улучшил условия по одному из своих вкладов. Максимальная ставка по нему составила 19% годовых, сообщила пресс-служба банка. В Совкомбанке в то же время повысили ставки по двум вкладам до 20% и 19%, соответственно.