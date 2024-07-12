Банки РФ подняли ставки по вкладам из-за возможного повышения ключевой ставки ЦБ

На заседании 7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но дал сигнал о ее возможном повышении.
Так, 12 июля банк «Ак Барс» повысил по одному из своих вкладов ставку до 19%, сообщил банк в официальном Telegram-канале. Пресс-служба «Почта банка» сообщила о повышении доходности по двум вкладам до 18% и 18,25% годовых.
МКБ 10 июля также повысил ставки по вкладу в рублях до 18% годовых, следует из данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющегося в распоряжении ТАСС.
Банк «Санкт-Петербург» с 5 июля улучшил условия по одному из своих вкладов. Максимальная ставка по нему составила 19% годовых, сообщила пресс-служба банка. В Совкомбанке в то же время повысили ставки по двум вкладам до 20% и 19%, соответственно.
В «Абсолют банке» рассказали, что с 4 июля банк запустил новый вклад со ставкой 18,5%.
Пресс-служба «Сбера» 1 июля сообщила о том, что банк принял решение продлить предложение с повышенными ставками до 18% годовых по одному из вкладов. Также 1 июля Газпромбанк повысил ставки по вкладам одной из линеек до 18,5% годовых, отметили в пресс-службе банка.
По данным пресс-службы «Альфа-банка», с 29 июня повысилась ставка до 18% по вкладам в рублях. В ВТБ отметили, что с 27 июня расширилась линейка сберегательных продуктов, максимальная доходность по новым вкладам банка составила 18,5% годовых.