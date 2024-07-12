Аналитик рассказал, какое решение по ставке примет Банк России в июле

На текущий момент сформированы все условия для повышения ключевой ставки до 18%, отметил он. С учетом усиления инфляционного давления, вместе с быстрым, планомерным ростом доходов населения и бизнеса ставка может быть повышена уже на июльском или сентябрьском заседании.