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Аналитик рассказал, какое решение по ставке примет Банк России в июле

На предыдущем заседании совета директоров Банка России в июне ключевую ставку оставили на отметке 16% годовых. Что решат на заседании ЦБ в июле — Финансы Mail.ru спросили у аналитика УК «Альфа-Капитал» Руслана Дынды.

Источник: Банк России

На текущий момент сформированы все условия для повышения ключевой ставки до 18%, отметил он. С учетом усиления инфляционного давления, вместе с быстрым, планомерным ростом доходов населения и бизнеса ставка может быть повышена уже на июльском или сентябрьском заседании.

Впрочем, и 16% «могут остаться неизменными», но только в том случае, если ЦБ решит, что предыдущее ужесточение монетарной политики повлияло положительно и тренд инфляции изменился, хотя бы краткосрочно, добавляет эксперт.

Однако такого не наблюдается. Поэтому первый вариант наиболее вероятен — повышение ключевой ставки до 18% вполне оправдано.

Что касается снижения «ключа», то, по мнению экономиста, этого не следует ждать ранее второго квартала 2025 года.

«Диапазон ключевой ставки 16−18% остается наиболее вероятным до конца 2024 года», — подытожил Руслан Дында.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева