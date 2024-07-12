Аналитик рассказал, какое решение по ставке примет Банк России в июле

На текущий момент сформированы все условия для повышения ключевой ставки до 18%, отметил он. С учетом усиления инфляционного давления, вместе с быстрым, планомерным ростом доходов населения и бизнеса ставка может быть повышена уже на июльском или сентябрьском заседании.
Впрочем, и 16% «могут остаться неизменными», но только в том случае, если ЦБ решит, что предыдущее ужесточение монетарной политики повлияло положительно и тренд инфляции изменился, хотя бы краткосрочно, добавляет эксперт.
Однако такого не наблюдается. Поэтому первый вариант наиболее вероятен — повышение ключевой ставки до 18% вполне оправдано.
Что касается снижения «ключа», то, по мнению экономиста, этого не следует ждать ранее второго квартала 2025 года.
«Диапазон ключевой ставки 16−18% остается наиболее вероятным до конца 2024 года», — подытожил Руслан Дында.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева