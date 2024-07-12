Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о роботакси

В апреле Reuters писал, что Tesla отказалась от разработки недорогого электромобиля, который ранее обещала выпустить, в пользу беспилотных роботакси. При этом Илон Маск говорил, что создание доступного автомобиля было его мечтой с момента прихода в компанию. Reuters связал смену настроения Маска тем, что на рынке появляется все больше недорогих китайских электромобилей с ценами от $10 тыс. (от ₽876 тыс.).