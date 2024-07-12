Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о роботакси

Акции Tesla по итогам основной торговой сессии 11 июля упали на 8,44%, до $241,03 за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Это стало самым сильным падением с января. На премаркете 12 июля снижение продолжается: на 11:45 мск бумаги теряют 1,2%, до $238,14.
11 июля Bloomberg со ссылкой на источники в компании сообщил, что она откладывает презентацию роботакси, запланированную на 8 августа, на октябрь. Собеседники агентства рассказали, что на этой неделе дизайнеров попросили переработать некоторые элементы автомобиля, из-за чего сроки презентации сдвинулись на два месяца.
По оценкам Bloomberg, оптимизм инвесторов по поводу нового автомобиля был одним из драйверов роста акций Tesla. За 11 предыдущих дней капитализация автопроизводителя увеличилась более чем на $257 млрд.
Вместе с этим акции потенциальных конкурентов Tesla в сегменте роботакси — Uber Technologies и Lyft — подскочили на новости о переносе сроков презентации нового автомобиля. Акции Uber 11 июля выросли на 6,15%, до $73,53, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. Акции Lyft подскочили на 4,64%, до $13,53, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
В апреле Reuters писал, что Tesla отказалась от разработки недорогого электромобиля, который ранее обещала выпустить, в пользу беспилотных роботакси. При этом Илон Маск говорил, что создание доступного автомобиля было его мечтой с момента прихода в компанию. Reuters связал смену настроения Маска тем, что на рынке появляется все больше недорогих китайских электромобилей с ценами от $10 тыс. (от ₽876 тыс.).
Также в апреле Илон Маск сообщил, что покажет разрабатываемое Tesla роботакси в августе. Речь идет о проекте автопилотируемого такси, который был представлен инвесторам в 2019 году.
По итогам первого квартала 2024 года Tesla произвела на 46,56 тыс. автомобилей больше, чем смогла продать. Это побудила компанию снизить цены. Bloomberg связывает падение продаж с тем, что автолюбители в США отказываются от более дорогих электромобилей в пользу гибридов.