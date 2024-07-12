Акции «Промомеда» в первую минуту торгов на Мосбирже упали на 3%

Акции биофармацевтической группы «Промомед» (PRMD) в пятницу, 12 июля, в первую минуту торгов упали на минимуме на 3% по сравнению с ценой размещения (₽400) — до ₽388. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 16:10 мск.
В последующие минуты котировки отскочили. В 16:24 мск бумаги торговались по ₽403,95, что на 0,93% выше цены IPO. По итогам торговой сессии стоимость одной акции «Промомеда» составила ₽407, что на 1,75% выше цены IPO.
Фармацевтическая группа «Промомед» в рамках IPO привлекла от инвесторов ₽6 млрд. Размещение прошло по верхней границе индикативного ценового диапазона ₽375−400. По итогам размещения рыночная стоимость компании была оценена в ₽85 млрд.
Бумаги были включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Акции будут торговаться под тикером PRMD.
Сбор заявок на участие в IPO проходил с 5 по 11 июля. Базовый размер предложения включал в себя акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). После размещения предусмотрен локап-период в 180 дней.
Привлеченные от инвесторов средства компания планирует направить на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала. По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале группы.
О планах выйти на биржу компания объявила 28 июня. Ранее такие же сроки называли источники «РБК Инвестиций», также они утверждали, что «Промомед» планирует привлечь от инвесторов до ₽10 млрд.
Аналитики «КИТ Финанс» полагают, что данное размещение может быть интересно инвесторам, поскольку компания дает существенный дисконт к зарубежному аналогу — датской компании Novo Nordisk. По оценкам «КИТ Финанс», акции компании могут подорожать до ₽490.
Вложения в акции компании дают инвесторам возможность поучаствовать в развитии отечественного фармацевтического рынка, который еще не успел консолидироваться после ухода крупных зарубежных игроков, полагают аналитики банка «Синара». Целевую капитализацию компании на конец 2024 года (до привлечения капитала) эксперты оценили в ₽145 млрд.
В «БКС Мир инвестиций» капитал «Промомеда» оценили в ₽133−169 млрд. Выпуск инновационных лекарств и выход в новые области позволит «Промомеду» существенно нарастить свою выручку и прибыль, полагают в компании. Среди основных рисков эксперты указали возможность возвращения иностранных фармпроизводителей, а также рост конкуренции с другими российскими компаниями в этой сфере. Целевая капитализация через 12 месяцев может составить ₽164−208 млрд, сообщили в «БКС Мир инвестиций».
«Промомед» производит и продает фармацевтические продукты. В компанию входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». Предприятие было основано в 1952 году в Саранске. Холдинговая компания АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. Портфель препаратов компании включает более 330 наименований, 56% из них — инновационные, в том числе «Брейнмакс», «Квинсента», «Редуксин» и «Амбене Био».
Выручка «Промомеда» за 2023 год выросла на 17,5% и составила ₽15,84 млрд. Прибыль сократилась на 25,1%, до ₽2,97 млрд. Значительное влияние на чистую прибыль в 2023 году оказал фактор выплаты windfall tax налога на прибыль за предыдущие периоды, а также масштабные инвестиции в новые интеллектуальные разработки в 2021—2022 годах, сообщили в компании.
В июне совет директоров «Промомеда» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой размер выплат будет определяться на основе скорректированной чистой прибыли по МСФО с учетом соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA:
при коэффициенте ниже 1х на дивиденды направляется не менее 50% прибыли;
при 1−2х — не менее 25%;
при 2−2,5х — не менее 15%;
при показателе выше 2,5х решение по выплате дивидендов остается за советом директоров.
Ранее генеральный директор «Промомеда» Александр Ефремов сообщал о том, что компания может выплатить дивиденды по итогам 2025 года.
Количество первичных размещений на российском рынке акций активно растет: за первые полгода этого года их прошло уже больше, чем за весь 2023 год. Кроме «Промомеда», за шесть прошедших месяцев 2024 года на Мосбиржу вышло восемь российских компаний и еще одна компания листинговалась на СПБ Бирже:
«Делимобиль» (DELI);
«Диасофт» (DIAS);
Алкогольная группа «Кристалл» (KLVZ);
«Европлан» (LEAS);
МФК «Займер» (ZAYM);
МТС-Банк (MBNK);
«Элемент» (ELMT);
IVA Technologies (IVAT);
«ВИ.ру» (ВсеИнструменты.ру) (VSEH).
До конца года на рынке может появиться еще около десяти новых компаний:
девелопер «АПРИ»;
российско-китайская торговая b2b-платформа «Кифа»;
сеть частных медцентров ГК «Медскан»;
российский производитель лекарств «Озон фармацевтика»;
провайдер облачной инфраструктуры Selectel;
разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata;
создатель системы распознавания лиц «Папилон»;
образовательная платформа Skillbox;
инвестиционная платформа JetLend;
ювелирная компания Sokolov.