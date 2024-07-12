Акции «Промомеда» в первую минуту торгов на Мосбирже упали на 3%

«Промомед» производит и продает фармацевтические продукты. В компанию входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». Предприятие было основано в 1952 году в Саранске. Холдинговая компания АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. Портфель препаратов компании включает более 330 наименований, 56% из них — инновационные, в том числе «Брейнмакс», «Квинсента», «Редуксин» и «Амбене Био».