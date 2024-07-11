Закон о госзакупках уточняют по ситуации

Также изменения касаются расширения механизма офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами): речь идет о возможности для заказчиков проводить «совместную» закупку, так что поставщик удовлетворит потребности сразу нескольких заказчиков в одном регионе. Сейчас уже работает механизм централизованных закупок (в таком случае подрядчика определяют не сами заказчики, а один уполномоченный орган), но авторы отмечают, что в ряде случаев он неприменим в связи со сложностями передачи средств уполномоченному органу (например, средств обязательного медицинского страхования, которые по общему правилу доводятся непосредственно до конкретной организации здравоохранения).