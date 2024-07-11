Закон о госзакупках уточняют по ситуации

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок к закону «О контрактной системе» (ФЗ-44), корректирующих механизмы госзаказа. Изменения, как отмечают авторы, подготовлены по результатам круглого стола в Совете федерации о возможностях корректировки закупочного регулирования для структурной перестройки экономики. Напомним, в 2021 году Минфин завершил реформу закупочного законодательства, оптимизировав и упростив процедуры, но на фоне ковидных и санкционных шоков госзаказ стал одним из главных механизмов поддержки российского бизнеса за счет гарантий спроса, так что регулирование постоянно корректировалось. Теперь Минфин рассчитывает все же завершить процесс изменений ФЗ-44.
В Минфине сообщили «Ъ», что законопроект включает предложения, которые ранее прорабатывались и обсуждались в Совфеде и в Госдуме при участии ведомства. «Возражения к данным предложениям у министерства отсутствуют», — добавили там. Проект, в частности, содержит норму, которая позволит ограничить процесс постоянных корректировок ФЗ-44, — он наделяет Минфин правом на дачу разъяснений закупочного законодательства по аналогии с налоговым.
Сейчас же приходится корректировать ФЗ-44 по каждому спорному вопросу, а на рынке возникает разная правоприменительная практика.
Ранее сам Минфин отмечал потребность в новых полномочиях.
Примечательно, что одним из упущений в оцифрованной и прозрачной системе госзакупок, которое предлагается устранить, стало отсутствие положений, что контракт можно заключить только в письменной форме. Как результат, формально заказчики могут заключить их в устной форме на основании Гражданского кодекса, что, естественно, не соответствует принципам прозрачности, не обеспечивает прослеживаемость действий участников закупок и влечет риски злоупотреблений и коррупции.
Также изменения касаются расширения механизма офсетных контрактов (со встречными инвестиционными обязательствами): речь идет о возможности для заказчиков проводить «совместную» закупку, так что поставщик удовлетворит потребности сразу нескольких заказчиков в одном регионе. Сейчас уже работает механизм централизованных закупок (в таком случае подрядчика определяют не сами заказчики, а один уполномоченный орган), но авторы отмечают, что в ряде случаев он неприменим в связи со сложностями передачи средств уполномоченному органу (например, средств обязательного медицинского страхования, которые по общему правилу доводятся непосредственно до конкретной организации здравоохранения).
Изменения затронут и предмет офсетных контрактов: сейчас закупить таким образом можно только промышленную продукцию.
В новом варианте ограничения снимаются, и предметом офсета может стать любой товар, производство которого создано, модернизировано и освоено в РФ (в том числе продукция АПК и семена).
Документ вносит изменения и в регулирование закупок малого объема, несмотря на планы Минфина по реформированию этой сферы. Заказчикам разрешат «дробить» малые закупки (до 600 тыс. руб.) однородных или идентичных товаров, работ, услуг. Хотя запрета нет и сейчас, контролеры считают закупку однотипных товаров «дроблением» и нарушением закупочного законодательства. Контроль же за закупками у единственных поставщиков, наоборот, усилят — с 2025 года всех заказчиков обяжут формировать все документы по таким контрактам в Единой информационной системе в сфере закупок.