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ВТБ провел обратный сплит акций, номинал одной бумаги вырос до 50 рублей

ВТБ (MOEX: VTBR) завершил процесс обратного сплита акций. Теперь стоимость одной бумаги составит 50 ₽ вместо прежнего номинала в 1 коп. Торги с новым номиналом стартуют с 15 июля.

Источник: Reuters

Информация об обратном сплите акций приводится в материалах банка. 5 тыс. обыкновенных акций конвертированы в одну.

«Процедура обратного сплита призвана облегчить инвесторам торговлю акциями ВТБ. Надеемся, что временная приостановка торгов акциями банка на Московской бирже в связи с процедурой не доставит неудобств нашим инвесторам», — сказал первый зампреда ВТБ Дмитрий Пьянов «РИА Новости».

Решение о консолидации акций было принято на годовом общем собрании акционеров в июне. Сплит производился в отношении больше 26,8 трлн обыкновенных акций, теперь их количество должно составить около 5,4 млрд.

О стратегии развития ВТБ — в материале «Ъ» «Планы нового времени».