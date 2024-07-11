Внешний долг России снизился на 3,4% с начала года

По состоянию на начало апреля 2024 года общий объем внешнего долга России, по оценкам ЦБ, составлял $302,7 млрд. Тогда показатель оказался меньше прогноза регулятора на $1,3 млрд, став минимальным с октября 2006 года. Таким образом, в I квартале долг сократился на $14,1 млрд, или 4,4%, с $316,8 млрд на начало года.