Внешний долг России снизился на 3,4% с начала года

Динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках прямого инвестирования, следует из комментария ЦБ.
По подсчетам «Интерфакса», внешний долг во II квартале увеличился на 1,1% ($3,4 млрд). Внешняя задолженность прочих секторов экономики за II квартал снизилась на 2,3% ($4,2 млрд), составив $176 млрд. Задолженность банковского сектора за II квартал увеличилась на 7,7% ($7 млрд), до $97,8 млрд. Задолженность органов госуправления увеличилась за указанный период на 1,6% ($0,5 млрд), до $32,3 млрд.
По состоянию на начало апреля 2024 года общий объем внешнего долга России, по оценкам ЦБ, составлял $302,7 млрд. Тогда показатель оказался меньше прогноза регулятора на $1,3 млрд, став минимальным с октября 2006 года. Таким образом, в I квартале долг сократился на $14,1 млрд, или 4,4%, с $316,8 млрд на начало года.