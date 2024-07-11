Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

«Санкционное давление в отношении НРД, российских биржевых площадок и иных финансовых организаций, безусловно, увеличивает разрыв между биржевыми инфраструктурами Казахстана и России. Однако это не означает разрыва между Казахстаном и Россией и полной остановки инвестиций между странами. Это скорее разрыв между санкционными и несанкционными инструментами. Помимо биржевой торговли остается немало инструментов инвестиционного и финансового взаимодействия, включая прямые межбанковские операции, прямые инвестиции в компании, альтернативный учет ценных бумаг, взаимную торговлю и тому подобное. Однако любой иностранный инвестор, включая лиц СНГ, при принятии решения об инвестициях в РФ и ее инструменты будет учитывать как прямые санкционные ограничения, так и риски вторичных санкций, что будет учитываться в цене», — считает партнер FTL Advisers Игорь Кузнец.