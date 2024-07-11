Суд обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» долг в 231 млн рублей

В решении суда говорится, что «Ростелеком» с 2010 года предоставляет услуги связи для обеспечения работы ГС ПВДНП, и в 2011 году он стал единственным исполнителем этих работ. Минцифры курировало разработку системы до 2019 года, а затем эти полномочия были переданы МВД. В декабре 2022 года «Ростелеком» заключил контракт с МВД, но в октябре 2023 года правительство снова назначило Минцифры ответственным за систему.