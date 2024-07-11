Суд обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» долг в 231 млн рублей

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на юристов, проблема с невыплатами по проектам для министерства стала систематической, и общая сумма взысканных средств с 2018 года составила около 1 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» 231 миллион рублей за поддержку и развитие инфраструктуры государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП).
В решении суда говорится, что «Ростелеком» с 2010 года предоставляет услуги связи для обеспечения работы ГС ПВДНП, и в 2011 году он стал единственным исполнителем этих работ. Минцифры курировало разработку системы до 2019 года, а затем эти полномочия были переданы МВД. В декабре 2022 года «Ростелеком» заключил контракт с МВД, но в октябре 2023 года правительство снова назначило Минцифры ответственным за систему.
«Ростелеком» выполнил свои обязательства по контракту с МВД за пять дней и продолжал оказывать услуги, необходимые для функционирования системы, до июля 2023 года, когда Минцифры не заключило с ним госконтракт.
В «Ростелекоме» отказались комментировать ситуацию, а Минцифры заявило, что будет оспаривать решение суда. Министерство отметило, что не имело права оплачивать услуги «Ростелекома» до заключения госконтракта, и исковые требования были составлены из расчета тарифов контракта с МВД.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева