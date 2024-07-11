Стало известно, почему россияне хотят вернуться на прошлую работу

«Чаще всего такие мысли возникают у человека в процессе адаптации на новом месте. Особенно если у него не было какой-то кризисной ситуации на прошлой работе. Мотивация у всех абсолютно разная. В качестве одной из причин можно выделить знание своего функционала в рамках деятельности уже знакомой организации. Нет необходимости тратить время на адаптацию к новым условиям труда и знакомиться с задачами с нуля», — пояснила эксперт.