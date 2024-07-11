Союз хлебопечения: цены на хлеб могут подняться более чем на 20%

Об этом пишет РИА Новости.
В НСХ призывают ограничить экспорт муки, так как, по словам организации, цены на неё уже подскочили на 30%. В союзе утверждают, что из-за «практически бездонной» ёмкости азиатского рынка и ограниченных мукомольных мощностей поставок на рынок России может не хватить.
«Ожидания в моменте были наихудшие — вплоть до двукратного роста цены на муку при негативном сценарии и вынужденного повышения цен на хлеб минимум на 20%», — сказали в НСХ.
Как пояснил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов, для производства хлебопекарной муки подходит лишь зерно с высоким содержанием клейковины, а его, несмотря на рекордный прошлогодний урожай, не так много.
Вместе с этим в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий и Российском зерновом союзе отметили, что ситуация не такая страшная, как о ней говорят в НСХ, и такого существенного роста цены на муку не наблюдается. Минсельхоз также называет ситуацию стабильной.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность цен на муку у 19 крупнейших производителей.