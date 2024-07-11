Союз хлебопечения: цены на хлеб могут подняться более чем на 20%

Вместе с этим в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий и Российском зерновом союзе отметили, что ситуация не такая страшная, как о ней говорят в НСХ, и такого существенного роста цены на муку не наблюдается. Минсельхоз также называет ситуацию стабильной.