Сбер будет оповещать клиентов о появлении и перемещении банкоматов

«В Крыму до конца года добавим еще 50 банкоматов, и наша сеть составит там более 200 устройств. Мы видим высокий спрос на наши банкоматы здесь со стороны туристов и местных жителей, а по картам других банков у нас в Крыму самая большая среди регионов доля пользователей», — рассказал Подвальный.