«Самолет плюс» перед pre-IPO оценили в 20 млрд рублей

Pre-IPO сервиса стартовало в четверг 11 июля на платформе Zorko. Компания рассчитывает привлечь в ходе раунда 800 миллионов рублей, продав 4% акций. В дальнейшем приобрести ее акции можно будет на внебиржевом рынке Московской биржи.
Как рассказал источник, знакомый с деталями размещения, оценка представляет собой 30%-ный дисконт к стоимости компании по методу будущих денежных потоков и 40%-ный дисконт к мультипликатору EV/EBITDA российских платформенных компаний,
«В 2026 году мы ставим перед собой задачу выйти на IPO. К этому времени мы планируем вырасти по выручке в четыре раза — с 8 миллиардов рублей по данным управленческой отчетности по итогам 2024 года до 32 миллиардов рублей, по EBITDA — в 11 раз, с 1 миллиарда до 11 миллиардов рублей», — в свою очередь сообщил РИА Недвижимость председатель совета директоров компании Дмитрий Волков.
Доля «Самолет плюса» на рынке сделок по продаже первичной и вторичной за этот же период должна вырасти с 5% на начало 2024 года до 35% в 2026 году, добавил он. По итогам первой половины года показатель достиг 9,5%.
Как пояснил Волков, в структуре выручки сервиса на первом месте находятся доходы в такой категории, как улучшение жилья (продажа мебели и услуги по организации ремонта), на втором — доходы по проведению сделок, на третьем — по финансовым услугам (ипотека и страхование).
«Постепенно мы формируем также четвертую — “после сделки”, где сосредоточим все предложения по услугам клининга, мелкого бытового ремонта и так далее. Как раз в этом возможны в будущем крупные сделки по слиянию и поглощению для “Самолет плюса”, — отметил он.
Волков также пояснил, что кредитный портфель структуры на сегодняшний день составляет 9,1 миллиарда рублей и представляет собой долг перед материнской компанией — группой «Самолет». К 2026 году сервис рассчитывает полностью погасить его.
До pre-IPO 93% «Самолет плюса» принадлежало ПАО «Самолет», 5% владел сам Волков, а 2% — генеральный директор компании Александр Попов.
Девелоперская группа «Самолет» работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.