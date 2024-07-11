«Самолет плюс» перед pre-IPO оценили в 20 млрд рублей

«В 2026 году мы ставим перед собой задачу выйти на IPO. К этому времени мы планируем вырасти по выручке в четыре раза — с 8 миллиардов рублей по данным управленческой отчетности по итогам 2024 года до 32 миллиардов рублей, по EBITDA — в 11 раз, с 1 миллиарда до 11 миллиардов рублей», — в свою очередь сообщил РИА Недвижимость председатель совета директоров компании Дмитрий Волков.