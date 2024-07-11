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Рынок лишится дивидендной составляющей Сбербанка

В РФ с дивидендным гэпом откроются акции Сбербанка, которые утянут за собой весь рынок, прогнозирует Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Reuters

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 2,5% и достигли новых минимумов с декабря 2023 года и февраля текущего года соответственно. Рублевый индикатор не удержал уровень 3000 пунктов и подошел вплотную к долгосрочной поддержке 2959 пунктов, от которой начал рост в декабре прошлого года. Долларовый РТС находится на грани пробоя минимума текущего года 1062 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился менее чем на 0,5%, достигнув 11,98 ₽ после тестирования отметки 12 ₽ по ходу сессии. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,85 ₽ и 95,32 ₽ соответственно, отразив небольшое укрепление рубля по сравнению с уровнями предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок выйдет в минус в том числе ввиду ожидаемой дивидендной отсечки по Сбербанку, которая должна составить около 10,5%. Вес Сбербанка в индексе Мосбиржи составляет 13,4% и уступает место лишь ЛУКОЙЛу с 14,9% долей. В ближайшие недели рынок покажет, сможет ли сохранение оптимистичных ожиданий по Сбербанку на текущий год вернуть покупки в акции даже в условиях сохранения пессимизма на рынке в целом. Нельзя исключать, что бумаги эмитента какое-то время будут находиться под нисходящим давлением и найдут поддержку ближе к осени. Накануне статистика показала ускорение потребительской инфляции РФ в июне с 8,3% до 8,6% г/г, как и ожидалось, при этом ЦБ РФ недавно прогнозировал достижение инфляционного пика в стране в июле. Если ожидания регулятора реализуются ближе к сентябрю после очередного повышения ключевой ставки у рынка могут появиться сдержанные поводы для оптимизма в том числе в ожидании промежуточных дивидендов за 1-е полугодие текущего года.

События дня:

  • объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
  • ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
  • число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
  • индекс потребительских цен США за июнь (15.30 мск)
  • Мосбиржа с 11 по 14 июля приостановит торги акциями ВТБ из-за обратного сплита
  • форум стран БРИКС в России
  • квартальные результаты PepsiCo, Delta Airlines
  • финансовые результаты МТС, АФК «Системы» за 1-й кв 2024 г по МСФО
  • операционные результаты Аэрофлота за июнь 2024 г
  • акции Башнефти последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
  • саммит НАТО

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»