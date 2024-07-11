Рынок лишится дивидендной составляющей Сбербанка

В начале торгового дня российский фондовый рынок выйдет в минус в том числе ввиду ожидаемой дивидендной отсечки по Сбербанку, которая должна составить около 10,5%. Вес Сбербанка в индексе Мосбиржи составляет 13,4% и уступает место лишь ЛУКОЙЛу с 14,9% долей. В ближайшие недели рынок покажет, сможет ли сохранение оптимистичных ожиданий по Сбербанку на текущий год вернуть покупки в акции даже в условиях сохранения пессимизма на рынке в целом. Нельзя исключать, что бумаги эмитента какое-то время будут находиться под нисходящим давлением и найдут поддержку ближе к осени. Накануне статистика показала ускорение потребительской инфляции РФ в июне с 8,3% до 8,6% г/г, как и ожидалось, при этом ЦБ РФ недавно прогнозировал достижение инфляционного пика в стране в июле. Если ожидания регулятора реализуются ближе к сентябрю после очередного повышения ключевой ставки у рынка могут появиться сдержанные поводы для оптимизма в том числе в ожидании промежуточных дивидендов за 1-е полугодие текущего года.