Российский рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%

Операционный директор «Мира танков» (Lesta Games) Борис Синицкий подтверждает тренд на рост рынка. У самой Lesta Games совокупная выручка по всем продуктам группы за первые шесть месяцев этого года уже на 50% выше, чем за тот же период 2023-его. «В непростые времена люди зачастую обращаются к самым простым и доступным типам развлечений, а игры — один из самых удобных вариантов, — объясняет он причины тренда. — Кроме того, западные санкции значительно ограничили доступ нашей аудитории к зарубежным фильмам, сериалам, играм, шоу, спортивным трансляциям. Санкции ударили по рынку видеоигр, значительно усложнив и ограничив доступ к ним. Поэтому наш рынок растет. Не каждый готов тратить свое время и силы на обход платежных ограничений».