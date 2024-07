Российский рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%

Большая часть глобальных компаний с самыми большими доходами от игровых проектов — это холдинговые корпорации, разрабатывающие целый пул продуктов, отмечается в исследовании Smart Ranking. Создание и распространение игр выступает основным видом деятельности только для двух компаний в мировом топ-10: Electronic Arts (серии игр Battlefield, FIFA, Need for Speed, «Гарри Поттер») с доходом от игр $1,9 млрд и Activision Blizzard (известна главным образом по франшизе Call of Duty) — $2 млрд. Глобальным лидером выступает китайская компания Tencent (доход от игр в 2023 году — $7,4 млрд), на втором месте — Apple ($3,7 млрд), на третьем — Sony ($3,4 млрд).