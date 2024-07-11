Россиянам рассказали, стоит ли брать вторую ипотеку

По ее словам, среди рисков — не так просто найти добросовестных арендаторов, которые платят своевременно, сложно продать квартиру по привлекательной для собственника цене, особенно сейчас, при высокой ключевой ставке ЦБ (16%). Поэтому сенатор призвала перед принятием решения о второй ипотеке тщательно проанализировать свои финансовые возможности. По словам Епифановой, хорошо, если есть запас средств на самостоятельное погашение двух ипотек (без аренды и продажи) хотя бы в течение полугода. Если такой финансовой подушки нет, лучше не рисковать, заключила сенатор.