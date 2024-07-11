Пшенице подняли оценку

Отметим, что отчасти компенсировать потери российских аграриев из-за непогоды во второй половине нового сезона может некоторый рост экспортных цен, ожидающийся ФАО на фоне сжимающегося предложения. По прогнозам организации, РФ в начавшемся сезоне сможет вывезти 46,5 млн тонн пшеницы (прогноз для экспорта зерновых в целом — 60 млн тонн). В прошлом сезоне, по предварительным оценкам, Россия экспортировала заметно больше — 55,4 млн тонн пшеницы, что во многом стало следствием рекордного урожая. Открытым при этом остается вопрос диверсификации будущих поставок: как минимум до 15 октября 2024-го пшеницу нельзя ввозить в Турцию (запрет введен для всех стран). Эта страна между тем по итогам завершившегося сельскохозяйственного сезона была одним из ключевых импортеров российской пшеницы: ее закупки, по первым оценкам, составили 7 млн тонн.