Пшенице подняли оценку

У остальных ключевых производителей урожай пшеницы ожидается хуже прошлогоднего. Так, в Евросоюзе он составит 128 млн тонн, что на 5% ниже среднего показателя за последние три года. Главные причины — засуха на юге Европы и рекордные осадки на севере. В 2023-м в странах ЕС было собрано 133,6 млн тонн пшеницы.
Для России прогноз в докладе заметно ухудшен. По итогам этого года в стране может быть собрано 84 млн тонн пшеницы, в марте же годовое производство прогнозировалось на уровне 93,6 млн тонн. Нынешняя оценка отражает последствия засухи и заморозков в мае 2024 года. Прогнозы ФАО в целом совпадают с видами на урожай внутри страны: в аналитическом центре «Совэкон» полагают, что сбор пшеницы в РФ составит 84,1 млн тонн, в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — 82 млн тонн.
Отметим, что отчасти компенсировать потери российских аграриев из-за непогоды во второй половине нового сезона может некоторый рост экспортных цен, ожидающийся ФАО на фоне сжимающегося предложения. По прогнозам организации, РФ в начавшемся сезоне сможет вывезти 46,5 млн тонн пшеницы (прогноз для экспорта зерновых в целом — 60 млн тонн). В прошлом сезоне, по предварительным оценкам, Россия экспортировала заметно больше — 55,4 млн тонн пшеницы, что во многом стало следствием рекордного урожая. Открытым при этом остается вопрос диверсификации будущих поставок: как минимум до 15 октября 2024-го пшеницу нельзя ввозить в Турцию (запрет введен для всех стран). Эта страна между тем по итогам завершившегося сельскохозяйственного сезона была одним из ключевых импортеров российской пшеницы: ее закупки, по первым оценкам, составили 7 млн тонн.