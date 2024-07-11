Проба на Иране: зачем нужны соглашения о валютных свопах

Тема отказа от доллара стала особенно острой с 2022 года, когда арест российских резервов поставил под сомнение надежность доллара как валюты по умолчанию. Если ранее доллар считался нейтральным и был крайне удобен для осуществления сделок между третьими странами, то его использование в качестве оружия провоцирует поиск альтернатив. Но торговля в национальных валютах менее удобна, требует постоянного наличия того или иного средства платежа, что особенно остро проявляется в ситуациях, когда торговый баланс между теми или иными странами перекошен в ту или иную сторону.