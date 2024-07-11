Правительство готовится отдать регионам и муниципалитетам госактивы ради их работы

В реальности созданная к 2013 году нормативно-правовая база «позволила решить большинство первоочередных задач, определенных в концепции», отмечает Минфин. При этом Росимуществом в 2012 году был подготовлен «апдейт» документа на период до 2018 года — но принят он не был: вместо этого его идеи были перенесены в госпрограмму «Управление федеральным имуществом», утвержденную в 2013 году. Затем госпрограмма несколько раз модернизировалась. Кроме того, часть идей, актуальность которых не утрачена, сохранена в Концепции повышения эффективности бюджетных расходов Минфина. «Реализуются мероприятия, способствующие дальнейшему развитию механизмов управления федеральным имуществом, основанных на таких основных принципах, как соответствие состава имущества функциям и полномочиям государства и открытость информации об объектах имущества, а также сделок с ними», — отмечают в ведомстве.