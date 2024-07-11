Правительство готовится отдать регионам и муниципалитетам госактивы ради их работы

Минфин по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина подготовил проект постановления правительства, отменяющий действующую концепцию управления государственным имуществом — большая часть ее идей реализована, а сам документ устарел и ограничивает возможности эффективного распоряжения госактивами. Росимущество уже ведет разработку нового документа — идеологически он должен расширить возможности правительства по передаче в собственность регионов, муниципалитетов и НКО федеральных активов на условиях эффективного использования, включения их в региональные инвестпрограммы, наличия потенциальных инвесторов для приватизации или потребности нового собственника в таких активах для реализации собственных проектов, рассказали «Ъ» в аппарате вице-премьера.
Проект Минфина о признании нынешней концепции управления госимуществом утратившей силу опубликован в среду на regulation.gov.ru.
Пояснительная записка к нему констатирует, что документ, разработанный в конце 1990-х годов, утратил актуальность (последние изменения в него вносились 24 года назад постановлением правительства № 903 от 29 ноября 2000 года) — однако постановление правительства № 1024 от 9 сентября 1999 года «О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации» действует до сих пор, и его нужно отменять.
В реальности созданная к 2013 году нормативно-правовая база «позволила решить большинство первоочередных задач, определенных в концепции», отмечает Минфин. При этом Росимуществом в 2012 году был подготовлен «апдейт» документа на период до 2018 года — но принят он не был: вместо этого его идеи были перенесены в госпрограмму «Управление федеральным имуществом», утвержденную в 2013 году. Затем госпрограмма несколько раз модернизировалась. Кроме того, часть идей, актуальность которых не утрачена, сохранена в Концепции повышения эффективности бюджетных расходов Минфина. «Реализуются мероприятия, способствующие дальнейшему развитию механизмов управления федеральным имуществом, основанных на таких основных принципах, как соответствие состава имущества функциям и полномочиям государства и открытость информации об объектах имущества, а также сделок с ними», — отмечают в ведомстве.
Как подтвердили в среду «Ъ» в федеральном агентстве, «работа по подготовке нового документа ведется, Росимущество оптимизирует порядок передачи активов под новые задачи».
«Приватизация госактивов действительно перестала быть приоритетом госполитики — в то время как старая концепция была сосредоточена именно на их продаже в частные руки», — отмечает собеседник «Ъ», знакомый с обсуждением темы в Белом доме.
По словам еще одного источника «Ъ», сейчас главной задачей стало именно управление госсобственностью в контексте ее включения в новую экономическую и промышленную политику, сильнее опирающуюся на нюансы регионального развития и кооперации. Напомним, актуальность юридических аспектов оформления госсобственности в последние годы повысила и волна изъятий целого ряда специфических активов у бывших собственников (ЧЭМЗ, «Макфа», ряд ГОКов