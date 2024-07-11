Поймать момент: в чем выгода займов по плавающей ставке

Президент России Владимир Путин подписал закон о применении новых условий для кредитов с плавающей ставкой с 1 сентября 2024 года.
Это кредиты, которые привязаны к размеру ключевой ставки ЦБ РФ. Теперь запрещается предоставлять такие кредиты на срок более 20 лет. Если банк выдает такой займ, то не имеет права увеличивать ставку более чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, и не более чем на 4 процентных пункта (п.п) для физлица.
Плавающие ставки очень распространены в корпоративном кредитовании — на текущий момент порядка половины портфеля кредитов юридическим лицам по банковской системе выданы по плавающим ставкам, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Компаниям такие кредиты позволяют привлечь средства на более долгий срок, а банкам защититься от процентного риска — изменения ключевой ставки в период действия кредита.
По оценке заместителя директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадима Шамина, на сегодняшний день кредиты с плавающей ставкой для населения практически не представлены на рынке, но могут быть популярными с 1 сентября.
Выгода не для всех
Одно из преимуществ кредита с плавающей ставкой — рефинансирование. «Ожидаем, что в случае с ипотекой кредиты с фиксированной ставкой останутся наиболее популярны — так как при снижении ключевой ставки у граждан есть возможность рефинансировать кредит по более выгодным условиям», — прогнозирует Дмитрий Грицкевич.
По мнению Вадима Шамина, кредиты с плавающей ставкой выгодно брать при глубоком понимании экономики, а также при ожидании, что в скором времени ключевая ставка может снижаться, и долгосрочный кредит скоро станет дешевле.
Дмитрий Грицкевич также считает, что для заемщиков наиболее выгодно брать такие кредиты на пике цикла повышения ключевой ставки — с началом ослабления денежно-кредитной политики ЦБ процент на кредиты также будет снижаться.
«Однако заемщик берет на себя процентный риск — на горизонте действия кредитного договора ключевая ставка может и вырасти, что отразится и на стоимости обслуживания кредита (для физлиц в новом законе предусмотрели ограничение на рост ставки в размере 4 п.п.)», — предупредил Дмитрий Грицкевич.
Новый закон защищает население, ограничивая возможный рост долговой нагрузки при увеличении ключевой ставки, чтобы не допустить непосильности взноса платежей по кредиту, считает он.
«Поэтому с 1 сентября 2024 года кредиты с плавающей ставкой станут менее рискованными и могут заинтересовать определенный круг населения, так как условия по ним должны быть выгоднее, чем по кредитам с фиксированной ставкой. Однако не стоит ожидать, что кредиты с плавающей ставкой получат широкое распространение», — подчеркнул Вадим Шамин.
Все внимание на Центробанк
Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ еще не достигла исторического максимума в 20%, которая была установлена, чтобы погасить панику весной 2022 года. Но по мнению ряда экспертов, она еще может вырасти с текущего уровня в 16%.
ЦБ РФ может поднять ставку, но не более 20% при текущих условиях. Поэтому в таких условиях пока не выгодно брать такие кредиты. После достижения инфляции в 4% (сейчас около 8%) ЦБ РФ начнет снижение ключевой ставки — это может произойти, если не в конце этого года, то в следующем.
«В результате кредит с плавающей ставкой, хотя и может оказаться более выгодным при снижении ключевой ставки, однако накладывает на заемщиков дополнительные риски», — отметил Дмитрий Грицкевич.
С ним согласен Вадим Шамин. «Если кредит с плавающей ставкой, то банк перекладывает процентный риск с себя на клиента, поэтому потенциально может предложить более выгодные условия», — отметил он. Однако населению стоит помнить, что при росте ключевой ставки — так было в 2014, 2021, 2022, 2023 годах — у них вырастет ежемесячный платеж по кредиту и возможно даже в 2−4 раза до введения ограничений с 1 сентября 2024 года. «Это может негативно повлиять на семейный бюджет, или что заемщику будет непосильно вносить платежи по такому кредиту в целом», — предупредил он.
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