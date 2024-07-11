Поймать момент: в чем выгода займов по плавающей ставке

Это кредиты, которые привязаны к размеру ключевой ставки ЦБ РФ. Теперь запрещается предоставлять такие кредиты на срок более 20 лет. Если банк выдает такой займ, то не имеет права увеличивать ставку более чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, и не более чем на 4 процентных пункта (п.п) для физлица.