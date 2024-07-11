Неженское дело. Средний чек покупателей-мужчин оказался выше, чем у женщин

Банк проанализировал количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории «супермаркеты» по картам в первой половине 2024 года и сравнил данные с аналогичным периодов прошлого 2023 года. Общий средний чек одной покупки составил 758 рублей, на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (719 рублей).