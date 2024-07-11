Неженское дело. Средний чек покупателей-мужчин оказался выше, чем у женщин

Банк проанализировал количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории «супермаркеты» по картам в первой половине 2024 года и сравнил данные с аналогичным периодов прошлого 2023 года. Общий средний чек одной покупки составил 758 рублей, на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (719 рублей).
«Привычный шопинг в супермаркетах россияне заметно больше предпочитают онлайн-покупкам. Так, общее число таких офлайн-платежей оказалось в 29 раз больше, чем интернет-заказов. Причем этот разрыв заметно увеличился относительно прошлого года (офлайн-платежей было в 14 раз больше, чем онлайн)», — добавили в банке.
В среднем, в месяц россияне совершают 12,4 офлайн-покупки в супермаркетах и 4,6 интернет-заказа. Годом ранее среднемесячная частота традиционных походов за покупками в супермаркеты была 12,8, а аналогичный показатель у онлайн-заказов был 5,2.
Средняя сумма одной покупки в онлайне заметно выше, чем в офлайне, что вполне объяснимо: в интернете чаще делают крупные заказы с большим числом товаров, а в традиционных супермаркетах — небольшие покупки по дороге домой или на работу.
Средний чек онлайн-платежа в первой половине 2024 года составил 1 733 рубля (годом ранее он был выше — 1 891 рубль). В офлайне средняя сумма покупки в текущем году составила 724 рубля (годом ранее она была ниже — 667 рублей).
Мужчины на 10% чаще, чем женщины совершают покупки в супермаркетах (как в онлайне, так и в офлайне). Средний «мужской» чек одной покупки по карте — 799 рублей, а «женский» — 712 рубля.
Самые высокие средние чеки покупок в супермаркетах в минувшем полугодии отмечены у россиян старше 50 лет (777 рублей), на втором месте — клиенты 41−50 лет (776 рублей), на третьем — россиян 31−40 лет (739 рублей).
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