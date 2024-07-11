Минский завод вин прекратит поставки в Россию после слов о «шмурдяке»

«МЗВВ строго соблюдает требования законодательства об интеллектуальной собственности в тех случаях, когда для маркировки поставленной продукции используются зарегистрированные товарные знаки. Право на их использование, внешний вид и органолептические характеристики согласовываются с правообладателями. Вся продукция МЗВВ производится согласно действующим нормативным актом и соответствует техническим регламентам, в том числе о безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011 “Пищевая продукция в части ее маркировки”, ТР ТС 022/2011, что подтверждается декларациями о соответствии, выданными на основании протоколов испытаний как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.