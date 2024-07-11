Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

Это не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда — например, АЭС, ГЭС, химических заводов и других, сказано в документах ведомства. Объекты, которые не причислены к этим категориям, в плановом порядке сейчас не проверяют: по поручению президента РФ Владимира Путина мораторий на этот тип надзора ввели в 2022 году, он будет действовать до конца 2024-го.