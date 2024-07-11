МЭА: доходы России от экспорта нефти снизились на $190 млн

В материале сказано, что экспорт нефти и нефтепродуктов в июне снизился на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,55 млн б/с. МЭА отмечает, что в июне объемы экспорта упали в направлении Турции, Китая, Индии и Ближнего Востока на 100−400 тыс. б/с. При этом в неназванных направлениях поставки увеличились на 900 тыс. б/с.
Добыча нефти, по информации агентства, в июне составила 9,22 млн б/с по сравнению с 9,24 млн б/с в мае. Производство жидких углеводородов сократилось с 10,64 млн б/с в мае до 10,62 млн б/с в июне.
Подробнее — в материале «Ъ» «Июль, до полного».