МЭА: доходы России от экспорта нефти снизились на $190 млн

В материале сказано, что экспорт нефти и нефтепродуктов в июне снизился на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,55 млн б/с. МЭА отмечает, что в июне объемы экспорта упали в направлении Турции, Китая, Индии и Ближнего Востока на 100−400 тыс. б/с. При этом в неназванных направлениях поставки увеличились на 900 тыс. б/с.