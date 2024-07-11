Малому бизнесу подправят статистику. Отчетность МСП будет упорядочена и сокращена

Госдума в среду приняла в итоговом третьем чтении закон о новом порядке сбора статистических данных с малого и среднего бизнеса. Ожидается, что изменения снизят отчетную нагрузку на субъекты МСП. Поясним, сейчас данные у них запрашивают федеральные, региональные и муниципальные органы власти — речь, как подсчитали в Минэкономики, идет примерно о тысяче разнообразных форм отчетности. Деловые объединения не раз указывали на то, что запрашиваемые сведения зачастую дублируют друг друга и создают избыточную нагрузку на компании.
Согласно принятому закону, для унификации требований утверждать перечни статистических показателей, по которым предстоит отчитываться бизнесу, с 1 января 2025 года будет правительство.
Оно же определит и периодичность сбора сведений. Координировать работу со сведениями будет Росстат. Для сбора, обработки и хранения данных будет использоваться его «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Личные кабинеты респондентов в этой информсистеме позволят «создать единый механизм управления отчетностью, автоматизировать ее сбор и обработку», сказано в пояснительной записке к документу. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич поясняет, что заполнять и передавать отчетную форму можно будет в том числе с использованием портала госуслуг или цифровой платформы МСП.РФ. По оценкам, которые приводил министр экономики Максим Решетников, время на заполнение отчетности, таким образом, должно сократиться до нескольких часов в год.
Собирать отчетность, не предусмотренную перечнями, будет запрещено (исключения — сведения, входящие в состав административных данных, а также данные, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами).
Этот запрет будет вводиться постепенно. Для федеральных органов власти, ЦБ, внебюджетных фондов — с 2027 года; для региональных властей — с 2028-го, для органов власти федеральных территорий и местного самоуправления, а также для иных получателей отчетности — с 2029 года.
«Дело не только в большом объеме отчетности, но и в разных правилах, требованиях, сроках, информационных системах и ответственности компаний за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой обязанности, — говорит руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов “Деловой России” Екатерина Авдеева.— Подчас для ведения всей этой отчетности нужен отдельный сотрудник, притом что отказаться предоставлять данные бизнес не может под угрозой штрафов». По ее оценкам, запуск сервиса «одного окна» для предоставления отчетности должен упростить жизнь бизнесу и снизить его издержки.
В «Опоре России» также отмечают важность изменений, но указывают на то, что вопросы к ним остаются.
«В текущем прототипе платформы сохраняются риски, связанные с необходимостью предпринимателям повторно заполнять дополнительные сведения, которые уже частично сданы в другие органы. На наш взгляд, необходимо усовершенствовать межведомственное взаимодействие в части обмена данными. ?Кроме того, до конца не ясно, уменьшится ли число хозяйствующих субъектов, обязанных сдавать отчетность, а также то, как изменится периодичность ее сдачи», — отметили в объединении.