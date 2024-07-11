Малому бизнесу подправят статистику. Отчетность МСП будет упорядочена и сокращена

Оно же определит и периодичность сбора сведений. Координировать работу со сведениями будет Росстат. Для сбора, обработки и хранения данных будет использоваться его «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Личные кабинеты респондентов в этой информсистеме позволят «создать единый механизм управления отчетностью, автоматизировать ее сбор и обработку», сказано в пояснительной записке к документу. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич поясняет, что заполнять и передавать отчетную форму можно будет в том числе с использованием портала госуслуг или цифровой платформы МСП.РФ. По оценкам, которые приводил министр экономики Максим Решетников, время на заполнение отчетности, таким образом, должно сократиться до нескольких часов в год.