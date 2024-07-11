ЛУКОЙЛ предлагает модернизацию НПЗ на 90 млрд рублей

Проект ЛУКОЙЛа, пишет господин Воробьев, полностью соответствует требованиям в части объема инвестиций (более 50 млрд руб.) и реализуемым технологическим процессам. Чтобы получить возможность применять инвестнадбавку для модернизации Волгоградского НПЗ, ЛУКОЙЛ предлагает продлить срок заключения соглашений с Минэнерго до января 2026 года, а также продлить срок получения Кинв для новых проектов на два года, до начала 2033 года. Также ЛУКОЙЛ хочет закрепить условие для новых проектов, по которому новые установки с инвестициями более 50 млрд руб. должны быть введены в эксплуатацию не позже 2031 года, а освоить 30 млрд руб. необходимо до 2028 года.