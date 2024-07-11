ЛУКОЙЛ предлагает модернизацию НПЗ на 90 млрд рублей

ЛУКОЙЛ прорабатывает вопрос строительства новых установок депарафинизации дизтоплива и гидроизомеризации масляных фракций на Волгоградском НПЗ, рассказывают собеседники «Ъ», знакомые с июньским обращением главы нефтекомпании Вадима Воробьева в правительство.
Строительство установок позволит увеличить годовой выпуск дизтоплива на 1,2 млн тонн, включая 500 тыс. тонн зимних сортов для внутреннего рынка.
Также новый комплекс сможет выпускать 200 тыс. тонн масел в год для производства высокотехнологических моторных, гидравлических и индустриальных масел. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 94 млрд руб.
ЛУКОЙЛ владеет четырьмя крупными НПЗ в РФ: Волгоградским, Нижегородским, Пермским и Ухтинским. По данным «Ъ», по итогам 2023 года Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн. Этот завод занимает третье место по выпуску дизтоплива в РФ после комплекса ТАНЕКО «Татнефти» и Омского НПЗ «Газпром нефти». В 2023 году Волгоградский НПЗ произвел 6,8 млн тонн дизтоплива, или 7,7% от общего производства в РФ, и около 2 млн тонн бензина.
Как отмечает в письме Вадим Воробьев, новый проект без применения мер господдержки экономически неэффективен.
Наиболее оптимальным инструментом стимулирования он считает применение инвестнадбавки (Кинв) к обратному акцизу на нефть, но сейчас для новых проектов углубления переработки мера не предусмотрена.
Инвестнадбавку к обратному акцизу ввели в 2021 году как дополнительную субсидию для НПЗ, которые вкладываются в создание установок глубокой переработки. Для получения поддержки НПЗ должны были заключить инвестсоглашение с Минэнерго не позднее октября 2021 года.
Николай Шульгинов, экс-глава Минэнерго, в декабре 2023 года, «РИА Новости»:
«С нуля завод построить — очень дорогое удовольствие. А вот модернизация, новые установки на действующем заводе — это да».
Проект ЛУКОЙЛа, пишет господин Воробьев, полностью соответствует требованиям в части объема инвестиций (более 50 млрд руб.) и реализуемым технологическим процессам. Чтобы получить возможность применять инвестнадбавку для модернизации Волгоградского НПЗ, ЛУКОЙЛ предлагает продлить срок заключения соглашений с Минэнерго до января 2026 года, а также продлить срок получения Кинв для новых проектов на два года, до начала 2033 года. Также ЛУКОЙЛ хочет закрепить условие для новых проектов, по которому новые установки с инвестициями более 50 млрд руб. должны быть введены в эксплуатацию не позже 2031 года, а освоить 30 млрд руб. необходимо до 2028 года.
Соответствующий законопроект нефтекомпания предлагает принять в ходе осенней сессии Госдумы.
В ЛУКОЙЛе и Минфине не ответили на запрос «Ъ».
После введения санкций ЕС в том числе в нефтепереработке в 2022 году российские нефтекомпании публично не анонсировали столь крупные проекты модернизации НПЗ. Напротив, из-за санкций ряд НПЗ не успевают ввести в срок новые установки и добиваются корректировки инвестсоглашений, опасаясь возврата в бюджет всей субсидии.
В последние годы новых проектов по модернизации НПЗ практически не было, отмечает вице-президент РТС Ринат Фаттахов. По его словам, новый комплекс по производству дизтоплива позволил бы закрыть локальные дефициты в регионах по зимним сортам, которые возникают каждый сезон при аномальных морозах. Кроме того, указывает господин Фаттахов, благодаря удобному расположению Волгоградского НПЗ могут быть созданы дополнительные резервы для посевной на юге РФ, куда с началом туристического сезона из-за загрузки сети ОАО РЖД сроки доставки топлива обычно возрастают.
В «Петромаркете» отмечают, что проблема дефицита зимнего дизтоплива возникает ежегодно по причине превышения спроса на заводской продукт над объемом производства на НПЗ. Разница покрывается суррогатным топливом (смешение вне НПЗ летнего дизтоплива или высокосернистых аналогов с авиакеросином), поясняют в исследовательской группе. По оценкам «Петромаркета», применение инвестнадбавки в 2026—2032 годах приведет к суммарным расходам федерального бюджета от 85−130 млрд руб. в зависимости от уровня цен на нефть на мировом рынке.