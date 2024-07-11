Квартальная прибыль Uniqlo выросла на 37,4%

Как отмечается в заявлении Fast Retailing, хорошие результаты получены благодаря сильным показателям бренда Uniqlo на японском рынке, а также в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии. Единственный рынок, на котором упали и прибыль, и выручка Uniqlo, стал Китай.
Выручка компании по итогам третьего квартала выросла на 13,5%, до $4,8 млрд, по итогам девяти месяцев — на 10,4%, до $14,6 млрд. Хороший рост показала и операционная прибыль: за квартал на 31,2%, до $895,6 млн, за девять месяцев на 21,5%, до $2,5 млрд. За девять месяцев финансового года общее число магазинов всех брендов Fast Retailing выросло на 45 и составляет сейчас 3623, из них магазинов Uniqlo — 2495.
Fast Retailing прогнозирует, что по итогам всего финансового года, который завершится 31 августа, выручка покажет рост 11%, операционная прибыль — 24,6%, чистая прибыль — 23,2%. Каждый из показателей значительно выше тех, которые указывались Fast Retailing в годовых прогнозах в апреле.