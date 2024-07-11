Квартальная прибыль Uniqlo выросла на 37,4%

Выручка компании по итогам третьего квартала выросла на 13,5%, до $4,8 млрд, по итогам девяти месяцев — на 10,4%, до $14,6 млрд. Хороший рост показала и операционная прибыль: за квартал на 31,2%, до $895,6 млн, за девять месяцев на 21,5%, до $2,5 млрд. За девять месяцев финансового года общее число магазинов всех брендов Fast Retailing выросло на 45 и составляет сейчас 3623, из них магазинов Uniqlo — 2495.