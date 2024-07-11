Каким будет курс рубля 12 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг торговался в смешанной динамике. Дивидендный гэп в тяжеловесных акциях Сбербанка в первой половине дня увел индекс Мосбиржи к 2901 п., после чего бенчмарк перешел к активному восстановлению, приблизившись к 3000 п. Мощный рост показали акции Газпрома, Лукойла. Восстановление сдерживалось укреплением рубля.
Сырьевые цены перешли к росту на фоне спада доллара на мировом рынке. Нефть вернулась выше $85 за баррель Brent. Поводом к снижению индекса доллара DXY к 104 п. стала позитивная статистика по потребительской инфляции в США, темпы которой замедлились в июне до 3,0% г/г после майских 3,3%, цены снизились сильнее прогнозных 3,1%.
В конце недели будут опубликованы данные по торговому балансу КНР. Картину инфляции в США дополнит индекс цен производителей за июнь. Завтра последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Магнита за 2023 г.
В пятницу покупательская активность может быть традиционно пониженной, однако в случае развития ценового роста в сырьевых активах возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 3000 п. Прогноз на 12 июля- 2975−3075 п.
Рубль в четверг демонстрировал разнонаправленную динамику. В первой половине дня российская валюта активно сдавала позиции, биржевой юань подошел к 12,08, к вечеру инициатива перешла к рублю. Доллар по индикаторам срочного рынка откатился к 88,7 ₽ Рубль мог перейти к укреплению на фоне спада доллара на мировом рынке. Индекс DXY упал к 104 п., что к тому же поддержало сырьевые котировки. В целом баланс факторов не предполагает сильных движений от текущих уровней. Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на завтра — 11,8−12,1, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 87,5−89,5.
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