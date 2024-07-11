Каким будет курс рубля 12 июля 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг демонстрировал разнонаправленную динамику. В первой половине дня российская валюта активно сдавала позиции, биржевой юань подошел к 12,08, к вечеру инициатива перешла к рублю. Доллар по индикаторам срочного рынка откатился к 88,7 ₽ Рубль мог перейти к укреплению на фоне спада доллара на мировом рынке. Индекс DXY упал к 104 п., что к тому же поддержало сырьевые котировки. В целом баланс факторов не предполагает сильных движений от текущих уровней. Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на завтра — 11,8−12,1, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 87,5−89,5.