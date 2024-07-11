Каршеринг заезжает на обслуживание. Операторы вкладываются в сервисные центры

Гендиректор «Делимобиля» Елена Бехтина связывает масштабирование СТО с расширением автопарка на фоне растущего спроса на каршеринг. В период с января по середину июня число покупок в категории выросло на 9% год к году, средний чек увеличился на 10%, до 676 ₽, говорят в «Чек Индексе». На рынке тренд связывают с переориентацией на каршеринг части пассажиров такси, чьи услуги дорожают быстрее. Согласно Б1, в 2023 году российский рынок каршеринга вырос на 33,3% год к году, до 44 млрд руб. В 2024 году динамика, по прогнозам, ускорится до 40,9%, до 62 млрд руб. Объем рынка такси будет расти примерно на 7% в год, аренды автомобилей — на 9%.