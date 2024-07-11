Каршеринг заезжает на обслуживание. Операторы вкладываются в сервисные центры

«Делимобиль» запускает новую станцию техобслуживания (СТО) на 4 тыс. кв. м на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, рассказали «Ъ» в компании. Она станет крупнейшей в портфеле оператора, обеспечив пропускную способность в 150 автомобилей в сутки. Это могут быть как машины собственного парка, так и сторонних компаний, которым в будущем могут предоставлять сервисные услуги, отмечают в компании. Собеседник «Ъ», знакомый с проектом, говорит, что в первый год в новую СТО инвестируют 250 млн руб.
«Делимобиль» — один из крупнейших российских операторов каршеринга, его автопарк насчитывает 26,9 тыс. машин. Компанию основал итальянец Винченцо Трани. Консультанты Б1 оценивают долю сервиса в 40% от общего объема поездок по России. Выручка «Делимобиля» в 2023 году составила 20,9 млрд руб., увеличившись на 33% год к году. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза, до 1,9 млрд руб. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.
Сейчас у «Делимобиля» есть девять СТО общей площадью 21 тыс. кв. м.
Три из них в Москве, остальные в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В перспективе компания планирует открыть станции обслуживания во всех городах присутствия.
Гендиректор «Делимобиля» Елена Бехтина связывает масштабирование СТО с расширением автопарка на фоне растущего спроса на каршеринг. В период с января по середину июня число покупок в категории выросло на 9% год к году, средний чек увеличился на 10%, до 676 ₽, говорят в «Чек Индексе». На рынке тренд связывают с переориентацией на каршеринг части пассажиров такси, чьи услуги дорожают быстрее. Согласно Б1, в 2023 году российский рынок каршеринга вырос на 33,3% год к году, до 44 млрд руб. В 2024 году динамика, по прогнозам, ускорится до 40,9%, до 62 млрд руб. Объем рынка такси будет расти примерно на 7% в год, аренды автомобилей — на 9%.
Управляющий партнер таксомоторного парка «ГТК-Холдинг» Александр Сагун называет переход в формат полного цикла общим трендом для российского бизнеса.
Он напоминает, что закупка запчастей за последние два года осложнилась и сроки ожидания поставок выросли. Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей увеличился на 30% за год, до 9,5−10 тыс. руб., говорит господин Сагун. Собственные СТО, по мнению независимого эксперта Владимира Беспалова, позволяют контролировать качество и себестоимость, сроки проведения работ, быстрее возвращать автомобиль. Расходы могут сокращаться за счет оптовой закупки запчастей и «конвейерного сервиса», поясняет глава «Автостата» Сергей Удалов.
В России прекратили или вот-вот прекратят работу официальные сервисные центры популярных марок, напоминает издатель «Трушеринга» Юрий Николаев. Александр Сагун добавляет, что изначально операторы в основном пополняли парк за счет зарубежных моделей — Hyundai Solaris, Kia Rio, Rio X-Line, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Сейчас операторы, по словам Сергея Удалова, ищут замену привычным маркам, налаживая поставки китайских брендов. Но у игроков долгое время не было машин некоторых сегментов и срок эксплуатации флота вырос, добавляет он.
Владимир Беспалов предполагает, что при наличии свободных мощностей обслуживание на СТО «Делимобиль» машин партнеров может быть выгодным.
Хотя собеседник «Ъ» на рынке называет ставку на это направление сомнительной: «Деприоритизация машин клиентов в пользу собственных вряд ли удовлетворит партнеров». Другие операторы каршеринга тоже развивают СТО. У «Ситидрайва» три станции в Москве и Санкт-Петербурге, а у «Яндекс Драйва» — две в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Юрий Николаев считает, что СТО будут запускаться и в дальнейшем: это дорогие проекты, но в долгосрочной перспективе они могут существенно сократить операционные расходы.