К чему может привести сокращение добычи и экспорта углеводородов

Множество раз был сказано, что достигнут пик потребления нефти, и мы то ли в 2019-м, то ли в 2020-м или в 2021-м должны были поставить точку и больше не увеличивать потребление нефти. Однако на практике даже МЭА и прочие подобные структуры рассказывают о том, что у нас идет увеличение мирового потребления, то есть его пик человечеством еще не пройден.