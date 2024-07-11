К чему может привести сокращение добычи и экспорта углеводородов

Может ли снижение экспорта российского сырья стать долгосрочным трендом? Начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев в этом сомневается: "По поводу снижения экспорта, скорее всего, речь идет о соблюдении добровольных соглашений в рамках объединения ОПЕК+, и здесь не надо связывать сокращение добычи и снижение доходов. Потому что сокращение добычи на самом деле не всегда, как это ни странно, приводит к снижению доходов.
Ряд крупнейших нефтедобытчиков, в том числе Саудовская Аравия, в рамках соглашения ОПЕК+ будут сокращать добычу, это в конечном счете может привести не к снижению, а к росту цен на углеводороды, и, соответственно, росту доходов экспорта со стороны России. И во многом такая политика и России, и Саудовской Аравии, которые сейчас, скажем так, не до конца задействуют свои мощности по добыче, в рамках этого картеля нацелены именно это.
Это снижение экспорта может сказаться на России двояко. То есть, если углеводороды будут пользоваться повышенным спросом в ближайшие несколько месяцев или же в ближайший квартал, тогда, вполне возможно, оно никак не отразится существенным образом на рынке".
В целом Международное энергетическое агентство полагает, что в этом году мировой спрос на нефть составит 970 тыс. баррелей в сутки. А вот на 2025 год эксперты ухудшили свои прогнозы. Теперь они не ожидают, что он превысит 1 млн баррелей в сутки. Аналитики объясняют это снижением потребления в Китае, который еще в первом квартале нарастил спрос на 740 тыс. баррелей, а во втором квартале, наоборот, сократил его.
В итоге в этом и следующем году Китай обеспечит лишь 40% мирового потребления нефти вместо 70% в 2023-м. Однако старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович скептически относится к этим прогнозам: "Международное энергетическое агентство, как и многие другие структуры, которые делают прогнозы по поводу потребления нефти, регулярно эти прогнозы меняет. Зачастую эти изменения совершенно незначительного характера.
Если мы с вами посмотрим на прогнозы на 2025 год, там совершенно небольшой объем снижения от их предыдущего прогноза, и, я вас уверяю, прогноз будет еще несколько раз пересмотрен. Кстати, по отношению к 2024 году, наоборот, Международное энергетическое агентство пересматривает свой прогноз в сторону увеличения. Эти люди очень много раз ошибались.
Множество раз был сказано, что достигнут пик потребления нефти, и мы то ли в 2019-м, то ли в 2020-м или в 2021-м должны были поставить точку и больше не увеличивать потребление нефти. Однако на практике даже МЭА и прочие подобные структуры рассказывают о том, что у нас идет увеличение мирового потребления, то есть его пик человечеством еще не пройден.
Я думаю, эти бесконечные спекуляции на тему того, что мы немного понизили прогноз потребления, призваны убедить общественность в том, что пик потребления нефти скоро все-таки будет достигнут. Поэтому, мол, давайте еще быстрее развивать возобновляемую энергетику и в меньшей степени обращать внимание на стратегические, политические, экономические или прочие тезисы, которые выдвигают страны, которые живут за счет экспорта нефти".
На этом фоне агентство Reuters сообщает, что в июле ставки фрахта российской нефти упали до самого низкого уровня с 2022 года. Они объясняют это тем, что сейчас активизировались нефтеперерабатывающие заводы внутри страны.