Индексы РТС и Мосбиржи выросли по итогам торгов

«Дивидендный гэп в тяжеловесных акциях Сбербанка в первой половине дня увел индекс Мосбиржи к 2 901 пункту, после чего бенчмарк перешел к активному восстановлению, приблизившись к 3 000 пунктам. Мощный рост показали акции “Газпрома”, “Лукойла”. Восстановление сдерживалось укреплением рубля», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Сырьевые цены перешли к росту на фоне спада доллара на мировом рынке. «Нефть вернулась выше $85 за баррель Brent. Поводом к снижению индекса доллара DXY к 104 п. стала позитивная статистика по потребительской инфляции в США, темпы которой замедлились в июне до 3% год к году после майских 3,3%, цены снизились сильнее прогнозных 3,1%», — добавил эксперт.
Рынок акций
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки «Эталона» (+10,16%), расписки «Озона» (+8,15%), бумаги ТМК (+6,36%), котировки «Полюса» (+5,96%) и акции «Магнита» (+5,94%). По широкому спектру акций в четверг проходили коррекционные покупки у локальных минимумов.
«Расписки “Эталона” в четверг отступили от достигнутого накануне минимума с мая 2023 года после публикации данных о скачке продаж за первое полугодие текущего года в 2,1 раза, по сравнению с уровнем годовой давности, до 384,6 тыс. кв. м, при увеличении стоимости заключенных договоров в 2,3 раза, до рекордных 78,6 млрд рублей», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
В «Эталоне» в качестве важных драйверов роста продаж отмечают расширение географии бизнеса и развитие собственных программ платных рассрочек до ввода объектов в эксплуатацию при исторически низкой доле ипотечных сделок (во II квартале текущего года доля ипотеки составила 45%). Кроме того, в компании обозначили планы по расширению присутствия к 2026 году до 15 регионов, что должно позволить увеличить объем строительства и выручки более чем в два раза, в то время как понижение ключевой ставки на горизонте до 2026 года, по оценкам «Эталона», дополнительно поддержит динамику финансовых показателей, также рассказала эксперт.
Бумаги «Полюса» получили дополнительную поддержку от сегодняшнего скачка цен на золото почти на 2%, в район $2 430 за тройскую унцию после более низких, чем ожидалось, данных по инфляции в США за июнь.
Акции «Магнита» в пятницу последний день будут торговаться с дивидендами за 2023 год в размере 412,13 рублей на бумагу с доходностью 6,7%. В минусе к завершению сессии среди наиболее ликвидных бумаг пребывали лишь привилегированные и обыкновенные акции «Сбербанка» (-7,27% и −7,24% соответственно) и бумаги «Акрона» (-0,1%).
Прогноз на завтра
В пятницу покупательская активность может быть традиционно пониженной, однако в случае развития ценового роста в сырьевых активах возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 3 000 пунктов, полагает Бахтин.
Прогноз «БКС мир инвестиций» на 12 июля — 2 975−3 075 пунктов по индексу Мосбиржи, прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на завтра — 11,8−12,1 рубля, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 87,5−89,5 рубля.
В конце недели будут опубликованы данные по торговому балансу КНР. Картину инфляции в США дополнит индекс цен производителей за июнь.