Индексы РТС и Мосбиржи выросли по итогам торгов

В «Эталоне» в качестве важных драйверов роста продаж отмечают расширение географии бизнеса и развитие собственных программ платных рассрочек до ввода объектов в эксплуатацию при исторически низкой доле ипотечных сделок (во II квартале текущего года доля ипотеки составила 45%). Кроме того, в компании обозначили планы по расширению присутствия к 2026 году до 15 регионов, что должно позволить увеличить объем строительства и выручки более чем в два раза, в то время как понижение ключевой ставки на горизонте до 2026 года, по оценкам «Эталона», дополнительно поддержит динамику финансовых показателей, также рассказала эксперт.